Джо Байден запретил продавать рф и Китаю личные данные американцев

Президент США подписал указ, который предусматривает запрет на массовую продажу геолокационных, геномных, финансовых и медицинских данных американцев «странам, вызывающим беспокойство» — в частности россии и Китаю.

«Наша нынешняя политика и законы оставляют открытый доступ к огромному количеству конфиденциальных личных данных американцев», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена во время брифинга. «Покупка данных через брокеров сейчас законна в США — и это пробел в нашем наборе инструментов национальной безопасности».

Как отмечает Engadget, исследователи и защитники конфиденциальности давно предупреждают о рисках для национальной безопасности, связанных с преимущественно нерегулируемой многомиллиардной индустрией посредников для продажи данных. Прошлой осенью исследователи из Дюкского университета сообщили, что им удалось с легкостью приобрести массу личных данных и данных о состоянии здоровья военнослужащих США, выдавая себя за иностранных агентов.

Указ Байдена должен решить подобные проблемы — он запрещает брокерам данных и другим компаниям прямо или косвенно продавать большие массивы личной информации американцев странам или организациям в россии, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе и Венесуэле. Вероятно, будут введены дополнительные ограничения относительно возможностей компаний продавать данные в рамках контрактов на облачные услуги, инвестиционных соглашений и трудовых соглашений.

В то же время в Белом доме отмечают, что приказ не замедлит массовую продажу данных американцев другим странам или компаниями, которые не считаются угрозой нацбезопасности.

«Президент Байден призывает Конгресс принять всеобъемлющее двухпартийное законодательство о конфиденциальности, которое особенно важно для защиты безопасности наших детей», — говорится в заявлении Белого дома.

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