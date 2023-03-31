E3 в этом году не будет — и она вряд ли вернется

В прошлом крупнейшей ежегодная игровая выставка E3 (Electronic Entertainment Expo), которая должна была впервые с 2019 года вернуться к традиционному «живому» формату проведения, отменена. Об этом одним из первых сообщил сегодня вечером сайт IGN, и почти сразу появилось официальное подтверждение от организаторов.

Отмена E3 2023 не стала неожиданностью для тех, кто следил за последними новостями – раньше один за другим от участия в выставке отказались Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft, а также SEGA и Tencent. Именно отсутствие интереса достаточного количества участников к выставке и стало причиной ее отмены. В то же время большинство компаний уже подтвердили планы по проведению собственных мероприятий показа игр.

Организаторы назвали решение по отмене E3 2023 «очень тяжелым», однако «необходимым и правильным для дальнейшего развития индустрии и E3». В настоящее время ESA и компания ReedPop продолжают сотрудничать над предстоящими выставками E3, однако организаторы настроены не слишком оптимистично и особенно этого не скрывают. Президент и генеральный директор ESA полностью уклонился от вопроса GamesIndustry.biz относительно шансов на проведение мероприятия в 2024 году и дал очень расплывчатый ответ, очень похожий на одно из своих предыдущих заявлений, когда был отменен E3 2022 Иными словами, маловероятно, что E3 вообще вернется когда-нибудь.

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Честно говоря, E3 умерла с началом пандемии COVID-19 — именно тогда все начало разваливаться: сперва от E3 впервые за 25 лет отказался известный канадский журналист видеоигр и организатор The Game Awards Джефф Кейли и основал собственный Summer Game Fest, а также Sony — тогда Джейсон Шрайер упоминал как одну из вероятных причин конфликт разработчика PlayStation с организаторами в 2019 году. Как бы там ни было, сегодня бессмысленно отрицать очевидное — игровая индустрия изменилась, и ей больше не нужна E3. Издатели предпочитают свои трансляции, которые обеспечивают им полную свободу и позволяют привлечь больше внимания к своим проектам. Очевидно, что E3 уже история, ее время прошло.

Остается вспомнить для истории, что первая выставка E3 состоялась в Лос-Анджелесе 11-13 мая 1995 года, и с тех пор проводилась ежегодно — было время (в конце 1990-х), когда ее проводили даже дважды в год.