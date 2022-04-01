E3 2022 не будет. Выставка вернется в 2023 — как оффлайн так и онлайн

Крупнейшая в мире ежегодная выставка-шоу индустрии видеоиг E3 в 2022 не состоится. Событие официально отменили. Событие вернется не раньше 2023 года. Этим летом будет лишь Summer Game Fest, организованный Джеффом Кейли.

О том, что E3 2022 не будет, сообщил PR-директор Razer Уилл Пауэрс. Это также подтвердил IGN.

Одно из крупнейших игровых событий состоится не раньше 2023 года. Организатор выставки E3 ESA (Entertainment Software Association) уже сделал официальное заявление по этому поводу.

«Ранее мы объявили, что E3 не будет проводиться офлайн в 2022 году из-за сохраняющихся рисков для здоровья, связанных с COVID-19. Сегодня мы объявляем, что в 2022 году цифровой выставки E3 также не будет. Вместо этого мы направим всю нашу энергию и ресурсы на то, чтобы следующим летом предоставить обновленный физический и цифровой опыт E3. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы в выставочном зале или на своих любимых устройствах, витрина 2023 года объединит сообщество, СМИ и отрасль в совершенно новом формате и интерактивном опыте», — сказано в публикации.

В 2023 году E3 пройдет в Лос-Анджелесе. Мероприятие будет доступно как офлайн, так и офлайн.

В 2020 году ESA также отменила крупнейшую игровую выставку E3 2020, проходящую ежегодно с 1995 года. Причиной был коронавирус.