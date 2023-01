Microsoft, Nintendo та Sony вперше всі разом оминуть E3 2023 — IGN

За даними IGN, компанії Nintendo, Sony та Microsoft пропустять оновлений ігровий захід E3 у червні. Цього року виставка повернеться до Лос-Анджелеса як публічна конференція після того, як її взагалі не було у 2022 році.

Таку ситуацію не можна назвати зовсім несподіваною. Sony вперше пропустила E3 у 2019 році і з того часу не бере участі у виставці. Минулого тижня Microsoft заявила, що проведе презентацію в Лос-Анджелесі цього літа, але не згадала, що це буде E3. Nintendo продемонструвала можливість успішного оголошення про нові ігри в рамках своїх відеопрезентацій Direct, тому вона може не відчувати необхідності поділяти увагу на E3. До того ж виставка проходитиме приблизно через місяць після випуску гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, тому Nintendo зацікавлена в приверненні уваги шанувальників в інший час.

У міру того, як E3 ставала дедалі меншою, у видавців ігор з’явилися інші цифрові майданчики, де вони могли зробити гучні новини. Насамперед це The Game Awards та Summer Game Fest, організовані Джеффом Кейлі. Обліковий запис Summer Game Fest у Твіттері зробив публікацію, що захід повернеться 8 червня, всього за кілька днів до E3.

Джерело: The Verge