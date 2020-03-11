Вероятнее всего, выставка E3 2020 тоже будет отменена (впервые за 25 лет)





Многочисленные источники, близкие к Entertainment Software Association (ESA), подтвердили Ars Technica, что организаторы приняли сложное решение об отмене крупнейшей ежегодной игровой выставки E3 2020, запланированной на 9–11 июня в Лос-Анджелесе, и готовятся объявить об этом в ближайшее время — пресс-релиз может выйти уже до конца сегодняшнего дня. Существует небольшая вероятность, что выставку не отменят полностью, а перенесут по аналогии с GDC 2020 — например, на конец лета или начало осени. В любом случае, это станет первым подобным случаем за всю 25-летнюю историю крупнейшей выставки.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Причина все та же — коронавирусная инфекция COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру. 10 марта власти штата Массачусетс объявили о 50 новых случаях заражения COVID-19, после чего было принято решение о введении чрезвычайного положения. Ранее ЧП ввели власти Лос-Анджелеса, где ежегодно проводится E3. В то же время общее количество заболевших коронавирусом в США уже превысило тысячу человек, и все указывает, что в некоторых регионах будет как минимум достаточно сложно взять под контроль распространение коронавируса. То есть, вероятнее всего, отмены массовых мероприятий не избежать.

Сразу после введения властями Лос-Анджелеса чрезвычайного положения в ESA заявили, что активно отслеживают и оценивают ситуацию с коронавирусом, заверив, что здоровье и безопасность посетителей будущей E3 2020 находятся в приоритете. Тогда же некоторые журналисты предположили, что если выставку отменят, то это решение может стать роковым — это приведет к окончательному выходу многих издательств.