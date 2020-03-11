Новости
Вероятнее всего, выставка E3 2020 тоже будет отменена (впервые за 25 лет)

Вероятнее всего, выставка E3 2020 тоже будет отменена (впервые за 25 лет)

Вероятнее всего, выставка E3 2020 тоже будет отменена (впервые за 25 лет)


Многочисленные источники, близкие к Entertainment Software Association (ESA), подтвердили Ars Technica, что организаторы приняли сложное решение об отмене крупнейшей ежегодной игровой выставки E3 2020, запланированной на 9–11 июня в Лос-Анджелесе, и готовятся объявить об этом в ближайшее время — пресс-релиз может выйти уже до конца сегодняшнего дня. Существует небольшая вероятность, что выставку не отменят полностью, а перенесут по аналогии с GDC 2020 — например, на конец лета или начало осени. В любом случае, это станет первым подобным случаем за всю 25-летнюю историю крупнейшей выставки.

Причина все та же — коронавирусная инфекция COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру. 10 марта власти штата Массачусетс объявили о 50 новых случаях заражения COVID-19, после чего было принято решение о введении чрезвычайного положения. Ранее ЧП ввели власти Лос-Анджелеса, где ежегодно проводится E3. В то же время общее количество заболевших коронавирусом в США уже превысило тысячу человек, и все указывает, что в некоторых регионах будет как минимум достаточно сложно взять под контроль распространение коронавируса. То есть, вероятнее всего, отмены массовых мероприятий не избежать.

Сразу после введения властями Лос-Анджелеса чрезвычайного положения в ESA заявили, что активно отслеживают и оценивают ситуацию с коронавирусом, заверив, что здоровье и безопасность посетителей будущей E3 2020 находятся в приоритете. Тогда же некоторые журналисты предположили, что если выставку отменят, то это решение может стать роковым — это приведет к окончательному выходу многих издательств.

Ранее от участия в E3 впервые за 25 лет отказался известный американский журналист Джефф Кейли, организатор The Game Awards, правда не из-за коронавируса. Он объяснил свое решение совокупностью факторов, заявив, что ему просто «некомфортно участвовать в выставке в этом году». Sony, как известно, тоже решила пропустить E3 2020 — и это уже второй год подряд. По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, одной из предполагаемых причин того, что Sony решила не участвовать в E3, является конфликт с организаторами выставки, возникший еще в 2019 году.

Как мы уже отмечали, сейчас с игровой выставкой E3 происходит то же самое, что и с потребительскими CES и MWC — именитые производители все чаще организовывают свои собственные мероприятия для анонса важных продуктов. Иными словами, тенденция к угасанию важности таких выставок наметилась задолго до коронавируса.

Источник: Arc Technica и Gamespot

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить