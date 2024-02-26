Новости Украина 26.02.2024 в 12:58 comment views icon

€700 тысяч на 68 провайдеров — Правительство Германии выделило гранты для восстановления связи на деоккупированных территориях Украины

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

50 компаний из общего числа победителей используют xPON — технологию, которая является наиболее устойчивой к отключениям электричества и предлагает скорость до 1 Гбит/c.

Правительство Германии в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA («Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли») выделило средства для восстановления связи на освобожденных украинских территориях. Сумму, которая в целом достигает €700 тысяч, распределят между 68 провайдерами.

Больше всего проектов реализуют в:

  • Киевской области — 16
  • Сумской — 13
  • Харьковской — 11
  • Херсонской — 6

За эти средства операторы будут восстанавливать разрушенные сети, закупят генераторы и аккумуляторы, а еще обеспечат покрытием отдаленные населенные пункты и повысят устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже в условиях блэкаутов.

За время полномасштабного вторжения в Украине разрушено или повреждено четверть всех интернет-сетей и более 3000 базовых станций мобильных операторов. По состоянию на июнь 2023 года мобильные операторы возобновили работу более 1700 базовых станций и вернули связь в 500 населенных пунктов Киевской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Херсонской областей.

В Минцифры ранее отметили, что для восстановления всей телеком-инфраструктуры до довоенного состояния понадобится около $2,2 млрд.

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