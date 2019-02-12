EA опубликовала релизный трейлер Anthem за 10 дней до фактического выхода игры

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За 10 дней до фактического выпуска игры Anthem компания EA представила релизный трейлер проекта. Такой шаг выглядит странным. Как правило, релизные трейлер публикуется за день-два до фактического выхода.

Короткий трейлер демонстрирует четыре разновидности боевых экзоскелетов. При этом каждый из них показан в действии, а будущим игрокам напоминают о необходимости совместной работы, чтобы наиболее эффективно выполнять поставленные задачи.

Вероятно, столь ранний выпуск релизного трейлера призван вернуть интерес общественности к проекту. Демо-версия Anthem отличалась недостаточной стабильностью, а также имела проблемы с серверной частью. В результате, демо-версия получила прохладные отзывы как критиков, так и игрового сообщества. Потому интерес к проекту снизился, и ситуацию нужно было срочно исправлять.

Напомним, игра Anthem выходит 22 февраля 2019 года для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Для участников с Origin Access и EA Access игра появится в раннем доступе 15 февраля, при этом 1 февраля Bioware выпустила демо-версию для всех вышеупомянутых платформ. Разработчики также сообщили, что не планируют продавать сезонный абонемент и делать сюжетные дополнения платными.

Источник: techpowerup