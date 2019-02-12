EA опубликовала релизный трейлер Anthem за 10 дней до фактического выхода игры
За 10 дней до фактического выпуска игры Anthem компания EA представила релизный трейлер проекта. Такой шаг выглядит странным. Как правило, релизные трейлер публикуется за день-два до фактического выхода.
Короткий трейлер демонстрирует четыре разновидности боевых экзоскелетов. При этом каждый из них показан в действии, а будущим игрокам напоминают о необходимости совместной работы, чтобы наиболее эффективно выполнять поставленные задачи.
Вероятно, столь ранний выпуск релизного трейлера призван вернуть интерес общественности к проекту. Демо-версия Anthem отличалась недостаточной стабильностью, а также имела проблемы с серверной частью. В результате, демо-версия получила прохладные отзывы как критиков, так и игрового сообщества. Потому интерес к проекту снизился, и ситуацию нужно было срочно исправлять.
Напомним, игра Anthem выходит 22 февраля 2019 года для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Для участников с Origin Access и EA Access игра появится в раннем доступе 15 февраля, при этом 1 февраля Bioware выпустила демо-версию для всех вышеупомянутых платформ. Разработчики также сообщили, что не планируют продавать сезонный абонемент и делать сюжетные дополнения платными.
Источник: techpowerup
- Ранее разработчики из BioWare опубликовали трейлер Anthem, который объясняет игровую концепцию «Наш мир, Моя история».
- Позже был представлен ролик, рассказывающий о сюжете, игровых режимах и типах экзоскелетов.