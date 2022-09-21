EA разрабатывает однопользовательскую игру Iron Man («Железный человек»)

Компания Electronic Arts объединила усилия с Marvel с целью создания новой однопользовательской игры Iron Man («Железный человек»).

Electronic Arts описывает новую игру Iron Man как «совершенно новую однопользовательскую приключенческую видеоигру от третьего лица» о Железном человеке. В ней будет «оригинальное повествование, включающее в себя богатую историю Железного человека, наполненную сложностями, харизмой и творческим гением Тони Старка, оно позволит игрокам почувствовать, что значит по-настоящему играть за Железного человека».

Игра Iron Man разрабатывается студией Motive Studio, которая также работает над грядущим ремейком Dead Space. Команду разработчиков возглавляет Оливье Пру, который в прошлом году работал над игрой Guardians of the Galaxy, получившей хорошие отзывы.

В настоящее время проект находится в стадии подготовки. Пока нет сведений о том, когда игроки смогут опробовать себя в качестве Железного человека.

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Источник: The Verge