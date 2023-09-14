Новости Устройства 14.09.2023 в 13:45

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

Motorola выпустила новый смартфон среднего уровня Edge 40 neo. В скором времени эта новинка поступит в продажу в Украине.

Смартфон motorola edge 40 neo имеет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей со скругленными краями, разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Заявлена поддержка HDR10+. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7030. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ 128 или 256 ГБ.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

На задней панели motorola edge 40 neo расположилась двойная камера. Она имеет 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией изображения и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, который может использоваться для съемки макро. Оба модуля способны записывать видео 4K UHD (30 к/с). Фронтальная камера выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

Смартфон motorola edge 40 neo оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой TurboPower мощностью 68 Вт, подзаряжающей смартфон от 0% до 50% всего за 15 минут. Новинка поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Есть стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. Корпус обеспечивает защиту по стандарту IP68. Размеры составляют 159,63×71,99×7,79-7,89 мм, а вес – 170 или 172 г в зависимости от оформления корпуса. Устройство работает под управлением Android 13.

Edge 40 Neo – новый середнячок Motorola на Dimensity 7030 за 16 тыс. грн

Смартфон motorola edge 40 neo с ориентировочной розничной ценой до 16 000 грн ожидается в Украине в конце сентября 2023 года.

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