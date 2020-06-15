Экология столицы: Уже через два года «Киевводоканал» планирует отказаться от жидкого хлора для очистки воды и перейти на современные безопасные реагенты





Генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий заявил, что уже через 2-2,5 года компания сможет полностью отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты. Заявление было сделано во время демонстрации нового оборудование по производству гипохлорита на водопроводной насосной станции «Минская».

Водопроводная насосная станция «Минская» — уже тринадцатая из четырнадцати действующих артезианских водопроводных насосных станций, переведенных на новую технологию обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия. Эта станция обеспечивает питьевой водой почти 50 000 жителей Оболонского района, она была введена в эксплуатацию в 1979 году, ее мощность составляет 2 млн 900 тыс. м³/год (9500 м³/сут). Переоборудование начали в декабре 2019 года за счет инвестиционной программы Киевводоканала, проектная сметная стоимость проекта составила 22,763 млн грн.

«Станция «Минская» — это один из 13 объектов, где провели реконструкцию. В результате обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия вместо опасного жидкого хлора. Использование гипохлорита для обеззараживания воды значительно улучшает ее запах, привкус, цвет и т.д. Все артезианские насосные станции находятся в городской застройке. Отказ от жидкого хлора повысит безопасность и экологичность процесса обеззараживания воды. Ведь транспортировка и хранения хлора — это колоссальные риски и потенциальная экологическая угроза», — рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В ходе реконструкции на станции установили систему обеззараживания питьевой воды с использованием электролизных установок гипохлорита натрия, которая позволяет изготавливать 150 л в час низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Также насосную станцию ​​оборудовали системой автоматики и диспетчеризации, проложили новые технологические трубопроводы для подачи гипохлорита натрия, обновили системы электропитания и видеонаблюдения и т.п.

Гипохлорит для обеззараживания воды производится из обычной соли, которая методом электролиза расщепляется на гипохлорит и водород. Система спроектирована таким образом, чтобы минимизировать участие человека в опасных процессах с вредными веществами. Новое оборудование гарантирует точность дозирования, оптимальное использование электроэнергии и реагентов, высокое качество воды и безопасность для персонала станции. На период карантина были увеличены объемы производства гипохлорита натрия. Дезинфикант бесплатно предоставлялся коммунальным службам Киева для обработки подъездов, остановок общественного транспорта. С начала эпидемии коронавируса дополнительно «Киевводоканал» изготовил 177 тонн гипохлорита.

Дмитрий Новицкий также напомнил, что вскоре и Днепровская станция откажется от использования жидкого хлора и перейдет на более современный и безопасный реагент — диоксид хлора.

«В этом году мы введем в эксплуатацию новое оборудование на Днепровской станции, которая поставляет 25-30% воды киевлянам. Оборудование уже смонтировано, но в связи с коронавирусом, к сожалению, работы по запуску были приостановлены. Ожидаем приезда иностранных специалистов в конце июня, и тогда сможем начать пуско-наладочные работы и в течение месяца мы запустим это оборудование».

После этого «Киевводоканал» перейдет к модернизации Деснянской водопроводной станции, которая поставляет 65% воды городу, и подбору оптимальной технологии обеззараживания деснянской воды. Хотя на пути отказа от жидкого хлора «Киевводоканал» стоит уже давно, активную модернизацию водопроводных насосных станций начали проводить именно в последние три года — только в прошлом году в эксплуатацию было введено 5 таких станций.

Источник: КГГА