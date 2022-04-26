Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Компания Valve выпустила обновление для Steam Deck, в котором появились новые функции, например, экран блокировки. Консоль теперь можно защитить PIN-кодом, который будет требоваться при загрузке, входе в систему, пробуждении или переключении в режим рабочего стола.
Для пользователей из разных стран добавлены локализованные клавиатуры на 21 языке. Одновременно можно включить несколько клавиатур, и при выборе нескольких клавиатур появляется новая кнопка в виде глобуса. При нажатии на кнопку глобуса происходит циклическое переключение между включенными клавиатурами. Компания работает над добавлением клавиатур с поддержкой иероглифов для китайского, японского и корейского языков.
Обновлена также страница достижений: она стала быстрее загружаться и в ней легче ориентироваться. Пользователи могут переключаться между своей статистикой и глобальной статистикой или использовать выпадающий список для сравнения достижений.
Steam Deck теперь поддерживает игры и приложения с несколькими окнами. При нажатии кнопки Steam в игре, в оверлее появятся новые опции для переключения между активными окнами.
Обновление получила и SteamOS.
- Консоль теперь будет предупреждать о подключении медленных зарядных устройств.
- Светодиод теперь тускнеет через несколько секунд после подключения/отключения.
- Улучшено время работы от аккумулятора в режиме ожидания или при очень низком уровне использования.
- Улучшена совместимость с док-станциями Type-C, зарядными устройствами и картами SD.
- Добавлена опция «Без ограничения частоты кадров».
- Добавлена поддержка fTPM, позволяющая устанавливать Windows 11.
- Добавлена экспериментальная опция Half-Rate Shading, заставляющая использовать 2×2 Variable Rate Shading в существующих играх для экономии энергии.
- Улучшена общая стабильность
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