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Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Компания Valve выпустила обновление для Steam Deck, в котором появились новые функции, например, экран блокировки. Консоль теперь можно защитить PIN-кодом, который будет требоваться при загрузке, входе в систему, пробуждении или переключении в режим рабочего стола.

Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Для пользователей из разных стран добавлены локализованные клавиатуры на 21 языке. Одновременно можно включить несколько клавиатур, и при выборе нескольких клавиатур появляется новая кнопка в виде глобуса. При нажатии на кнопку глобуса происходит циклическое переключение между включенными клавиатурами. Компания работает над добавлением клавиатур с поддержкой иероглифов для китайского, японского и корейского языков.

Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Обновлена также страница достижений: она стала быстрее загружаться и в ней легче ориентироваться. Пользователи могут переключаться между своей статистикой и глобальной статистикой или использовать выпадающий список для сравнения достижений.

Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Steam Deck теперь поддерживает игры и приложения с несколькими окнами. При нажатии кнопки Steam в игре, в оверлее появятся новые опции для переключения между активными окнами.

Экран блокировки, локализованные клавиатуры и обновления SteamOS: вышел большой патч для Steam Deck

Обновление получила и SteamOS.

  • Консоль теперь будет предупреждать о подключении медленных зарядных устройств.
  • Светодиод теперь тускнеет через несколько секунд после подключения/отключения.
  • Улучшено время работы от аккумулятора в режиме ожидания или при очень низком уровне использования.
  • Улучшена совместимость с док-станциями Type-C, зарядными устройствами и картами SD.
  • Добавлена опция «Без ограничения частоты кадров».
  • Добавлена поддержка fTPM, позволяющая устанавливать Windows 11.
  • Добавлена экспериментальная опция Half-Rate Shading, заставляющая использовать 2×2 Variable Rate Shading в существующих играх для экономии энергии.
  • Улучшена общая стабильность

Valve выпустила Proton 7.0. На Steam Deck появились хиты PlayStation Vita, Nintendo Switch и Xbox — Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Apex Legends и не только


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