Valve выпустила Proton 7.0. На Steam Deck появились хиты PlayStation Vita, Nintendo Switch и Xbox — Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Apex Legends и не только

Свежий выпуск слоя совместимости Valve Proton версии 7.0 позволяет теперь играть на портативной игровой консоли Steam Deck, которую первые покупали получат 28 февраля, не только в игры с Windows, но и в хиты PlayStation Vita, Switch, Xbox. Такие, как Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 и Apex Legends.

Согласно журналу изменений, Proton 7 также включает локальную поддержку античита EasyAntiCheat, декодирование видео H.264 и различные исправления для Sea of ​​Thieves, Skyrim, Fallout 4, Mount и Blade II Bannerlord, Mass Effect Legendary Edition, Runescape, Castlevania Advance Collection, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Doom Eternal и Far Cry. Proton 7.0, по-видимому, также поддерживает Star Wars: Squadrons и Knockout City.

Тем временем на Steam Deck уже можно поиграть в последний God of War, Horizon Zero Dawn, Death Stranding и Deathloop. А создатель No Man’s Sky Шон Мюррей недавно сообщил в Twitter, что обновление игры Sentinel добавило полную поддержку Steam Deck.

В целом Steam Deck теперь поддерживает 649 игр из библиотеки Steam. 370 из них проверены вручную сотрудниками Valve (более половины из которыз запускается с использованием Proton).

Новые игры, включенные в Proton 7. Список изменений, опубликованный на GitHub

Anno 1404

Call of Juarez

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Complete+

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Eternal Return

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monster Hunter Rise

NecroVisioN

Nights of Azure

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Order of War

Persona 4 Golden

Resident Evil 0

Resident Evil Revelations 2

Rocksmith 2014 Edition

SCP: Secret Laboratory

Wargroove

Wartales

Yakuza 4 Remastered

Стоит Steam Deck от 399 долл. За эти деньги вы получите устройство с 64 ГБ внутренней памяти eMMC и чехол к нему. За 529 долл. это будет уже 256 ГБ внутренней памяти SSD с поддержкой NVMe, чехол и эксклюзивный набор для профиля сообщества Steam. За 649 долл. предлагают 512 ГБ 512 ГБ внутренней памяти SSD с поддержкой NVMe, химически травленое антибликовое стекло, эксклюзивный чехол, эксклюзивный набор для профиля сообщества Steam, эксклюзивная тема виртуальной клавиатуры.

В основе портативного ПК Steam Deck лежит разработанный с AMD гибридный процессор на базе Zen2 и RDNA2. У гаджета 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280 на 800 пикселей, шестиосный гиростабилизатор, два стереодинамика, Bluetooth 5.0, аккумулятор 40 Вт/ч, USB-C, разъем 3,5 мм, габариты: 298 мм на 117 мм на 49 мм. Вес около 669 граммов. Полные характеристики здесь.