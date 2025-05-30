Elden Ring Nightreign обошла трилогию Dark Souls по онлайну Steam в первый час — 300 тыс. игроков, но смешанные отзывы

Спин-офф Elden Ring Nightreign стартовал мощно — за час после релиза в Steam зафиксировали более 300 000 онлайн-игроков. Хотя у пользователей немало вопросов.

Сразу Nightreign удалось обогнать пиковое количество игроков всех трех частей Dark Souls вместе взятых — около 225 000. Платформа Steam Charts зафиксировала 255 867 игроков примерно через 30 минут после запуска — это почти треть от абсолютного пика базовой Elden Ring (953 000).

Nightreign имеет свои козыри — игра ориентирована на мультиплеер, и это сразу повышает количество одновременных сессий. Но при этом новинка успела собрать противоречивые отзывы не только от прессы. 67% из более 8000 рецензий в Steam — положительные, но часть игроков явно не в восторге. Особенно тех, кто ожидал от спин-оффа большего соло-опыта.

Nightreign ощущается как совсем другая игра, а не классический Elden Ring. Вместо размеренного прохождения — жесткое PvE на троих, без чата, без кооператива в дуэте и без возможности нормально координироваться со случайными союзниками. Ключевая претензия — отсутствие режима игры вдвоем, так как система требует трех игроков. Разработчики FromSoftware признавали, что они забыли реализовать дуо-режим.

В отзывах упоминают трудности с очередью на игру соло, сложность координации без голосовой связи и отсутствие текстового чата. Хотя неудивительно, что на старте были проблемы с очередью. По мнению многих, Nightreign — игра для компании, чем самостоятельное страдание.

«Умер 2 раза во время обучения, а после 2 игр подряд не смог пережить даже первую ночь. 10/10 — опыт как с Elden Ring», — пишут в отзывах.

Другие критикуют отсутствие кросплея, слабую генерацию (рандомизацию), повторяющихся боссов и баги, которые вредят FPS. В то же время отдельные фанаты считают, что повторное использование контента Elden Ring — это, наоборот, плюс, ведь именно это и привлекло многих фанатов. Так что этот пункт больше личные предпочтения, чем общая проблема.

Но есть и те, кто в восторге от Elden Ring Nightreign: некоторые сравнивают игру с хоррором на выживание в стиле «умираем вместе, свирепствуем вместе». Отдельные игроки хвалят таймер экспедиций на 45 минут, который заставляет не медлить.

Так что Nightreign пока что не для всех, но интерес несмотря на смешанные отзывы присутствует. К тому же запуск на консолях ещё даже не стартовал в Северной Америке — вполне вероятно, что пик ещё впереди. Дополнение весит 30ГБ, а системные требования почти не изменились. Elden Ring Nightreign официально вышло 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Источник: Games Radar+