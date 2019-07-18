Electronic Arts анонсировала free-to-play игру Plants vs. Zombies 3





Компания Electronic Arts официально анонсировала свою следующую игру в рамках франшизы Plants vs. Zombies. Компания пока не спешит делиться подробностями об этом проекте. Известно лишь, что ведутся работы над Plants vs. Zombies 3, игра достигла статуса предварительно альфа-версии для платформы Android. Заинтересованные пользователи уже могут зарегистрироваться на соответствующей странице в Google Play и стать участниками раннего доступа.

Первая игра серии Plants vs. Zombies была выпущена ещё в 2009 году. Она привлекла внимание пользователей благодаря смешению причудливого чувства юмора с захватывающим стратегическим игровым процессом. Изначально игра была создана для платформы ПК, но впоследствии была перенесена на консоли и мобильные устройства. В 2013 году последовал сиквел с переходом на модель распространения free-to-play. При этом создатель серии Джордж Фан не участвовал в разработке второй части. Electronic Arts продолжала обновлять игру спустя годы после запуска, используя идею путешествий во времени в качестве предлога для введения новых миров и врагов.

Судя по предварительным данным, игра Plants vs. Zombies 3 повторит путь второй части. Компания-разработчик уже заявила, что новая часть также будет распространяться по модели free-to-play, но в альфа-версии микротранзакций не будет. Electronic Arts пока не уточняет, когда состоится релиз финальной версии игры.

Источник: The Verge