Ford случайно раскрыл все характеристики электрокроссовера Ford Mustang Mach-E за два дня до анонса: мощность до 333 л.с., разгон до сотни от 3 сек, запас хода до 480 км, цены от $44 тыс. до $60 тыс.

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Официальная премьера серийного электрокроссовера Ford Mustang Mach-E состоится в понедельник 18 ноября, однако ждать ее уже нет особого смысла, так как практически все детали, включая дизайн, мощность, запас хода и даже цены утекли в сеть из-за ошибки компании Ford.

Судя по ссылке источника утечки https://www.ford.com/powertrains/battery-electric-vehicles/mach-e/ (уже не работает) всю информацию добавили на официальный сайт Ford, забыв закрыть страницу от внешнего мира. В результате пользователь форума macheforum.com сделал все необходимые скриншоты до того, как страницу скрыли.

Итак, электромобиль Ford Mustang Mach-E получит запас хода до 300 миль (480 км) по измерительному циклу EPA, разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) за 3 секунды, а 10 минут зарядки на скоростной зарядной станции мощностью 150 кВт добавит 47 миль (75 км) к запасу хода. Емкость батареи не называется, но вероятнее всего она будет на уровне 80 кВтч для версии с запасом хода 300 миль.

Покупателям предложат сразу пять версии электрокроссовера: First Edition, Select, Premium, California Route 1 и GT с различной динамикой, запасом хода и приводом на полный или только задний мост (AWD/RWD). Ниже указаны основные характеристики и цены всех версий, причем до учета налоговой скидки в $7,500:

First Edition : $59,900 (270 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD, 19” колеса)

: $59,900 (270 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD, 19” колеса) Select : $43,895 (230 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD или RWD, 18” колеса)

: $43,895 (230 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD или RWD, 18” колеса) Premium : $50,600 (300 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD или RWD, 19” колеса)

: $50,600 (300 миль, 5 секунд до 60 миль/ч, AWD или RWD, 19” колеса) California Route 1 : $52,400 (300 миль, 6 секунд до 60 миль/ч, AWD, 18” колеса)

: $52,400 (300 миль, 6 секунд до 60 миль/ч, AWD, 18” колеса) GT: $60,500 (235 миль, 3 секунды до 60 миль/ч, AWD, 20” колеса)

В зависимости от версии, мощность двигателя или двигателей будет составлять 255 л.с., 282 л.с. или 333 л.с., также для разных версий будет предлагаться выбор размера батареи: Standard Range (SR) или Extended Range (ER).

Интересно, что ранние утечки указывали на то, что Ford Mustang Mach-E будет исключительно переднеприводным кроссовером, однако на практике оказалось, что он будет доступен в заднеприводной и полноприводной версиях. Во втором случае будет использоваться два отдельных электродвигателя на каждой из осей.

Дизайн экстерьера и интерьера вы можете оценить самостоятельно, а мы подождем более качественных фотографий и видео от автопроизводителя.

Несмотря на старт предпродаж уже в понедельник, версии Premium и First Edition поступят в продажу только в конце 2020 года, а все остальные модификации Ford Mustang Mach-E — в начале 2021 года.

Источник: macheforum.com