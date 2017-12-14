Электрокроссовер Weltmeister EX5 с запасом хода 600 км начнут продавать в Китае в середине 2018 года по цене $45 тыс.

Китайская компания WM Motor, печально известная плагиатом дизайна Mitsubishi Outlander, представила свой первый электрический кроссовер Weltmeister EX5. Несмотря на заявления о том, что те самые фотографии не имеют ничего общего с будущими моделями производителя, кроссовер EX5 все же заметно напоминает прообраз от Mitsubishi.

Интересно, что речь идет о достаточно крупной компании, которая основана бывшим топ-менеджером компании Volvo Фрименом Шэном, успела привлечь более $1 млрд инвестиций от Baidu и Tencent, а также практически достроить крупный завод с потенциальным объемом производства до 200 тыс. электромобилей в год. Более того, уже объявлено о том, что к 2020 году Weltmeister расширит свою модельную линейку до четырех моделей, добавив к кроссоверу седан, универсал и компактвэн.

Официально представление электрокроссовера Weltmeister EX5 состоится в апреле следующего года на Пекинском автошоу, а уже в середине 2018 года стартуют продажи этой модели – в первый год компания планирует собрать порядка 50 тыс. экземпляров модели. Китайцы обещают, что электрокроссовер получит запас хода от 450 до 600 км, низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (0,30) и ценник на уровне $45 тыс.

Источник: Electrek