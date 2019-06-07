Электромобиль Tesla Model X, вероятно в режиме Autopilot, попал в аварию на Житомирской трассе
Периодически мы пишем об авариях с электромобилями Tesla или самоуправляемые автомобили. Как правило, такие происшествия случаются в США. Но теперь такой же инцидент произошёл и в Украине.
7 июня на трассе Житомир-Киев произошло серьёзное ДТП с участием электромобиля Tesla Model X. Электрокар на большой скорости въехал под грузовик-цистерну, занятый в выполнении дорожных работ. После столкновения электромобиль слетел с дороги. Судя по имеющимся фотографиям с места происшествия, автомобиль получил серьёзные повреждения.
Судя по характеру повреждения, электромобиль ехал на большой скорости. Правоохранительные органы пока не называют причину аварии. Предполагается, что Tesla Model X мог двигаться с активированным режимом Autopilot. Согласно сообщениям СМИ, водитель электрокара погиб на месте.
Напомним, во время недавнего смертельного ДТП во Флориде автомобиль Tesla Model 3 двигался с включенным автопилотом.
Источник: autogeek