Электромобиль Tesla Model X, вероятно в режиме Autopilot, попал в аварию на Житомирской трассе

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Периодически мы пишем об авариях с электромобилями Tesla или самоуправляемые автомобили. Как правило, такие происшествия случаются в США. Но теперь такой же инцидент произошёл и в Украине.

7 июня на трассе Житомир-Киев произошло серьёзное ДТП с участием электромобиля Tesla Model X. Электрокар на большой скорости въехал под грузовик-цистерну, занятый в выполнении дорожных работ. После столкновения электромобиль слетел с дороги. Судя по имеющимся фотографиям с места происшествия, автомобиль получил серьёзные повреждения.

Судя по характеру повреждения, электромобиль ехал на большой скорости. Правоохранительные органы пока не называют причину аварии. Предполагается, что Tesla Model X мог двигаться с активированным режимом Autopilot. Согласно сообщениям СМИ, водитель электрокара погиб на месте.

Напомним, во время недавнего смертельного ДТП во Флориде автомобиль Tesla Model 3 двигался с включенным автопилотом.

Источник: autogeek