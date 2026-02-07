tradfi
Электромобиль, который не боится -50°C: вышел первый серийный Changan Nevo A06 с батареей CATL Naxtr

Вадим Карпусь

После недавнего тестирование Na-ion аккумуляторов состоялся мировой дебют первого массового электромобиля с натрий-ионной батареей. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL вместе с автопроизводителем Changan объявили о готовности к серийному производству пассажирского электроседана с Na-ion батареей после успешных зимних тестов при сверхнизких температурах во Внутренней Монголии.


Испытания проходили при температурах до -40°C, а сам автомобиль — Changan Nevo A06 — продемонстрировал способность нормально заряжаться уже при -30°C и стабильно работать даже при -50°C. При этом батарея не теряла емкость, что является критически важным показателем для холодных регионов.

Испытания автомобилей в условиях низких температур / Changan

Nevo A06 оснащен батарейным блоком CATL Naxtra — первой в мире натрий-ионной батареей, сертифицированной для использования в пассажирских автомобилях по параметрам безопасности и производительности. Возвращение интереса к Na-ion технологии связано со стремительным ростом цен на карбонат лития аккумуляторного качества, из-за чего натрий-ионные батареи снова стали более доступной альтернативой LFP в массовом сегменте электромобилей.

По плотности энергии и запасу хода батарея Naxtra близка к LFP-аналогам, но имеет важные преимущества. В частности, при температуре -30°C она способна выдавать втрое больше киловатт, чем LFP-аккумуляторы, а при -40°C сохраняет до 90% первоначальной емкости. Это делает электроседан с натрий-ионной батареей пригодным для ежедневного использования в холодном климате без необходимости в большой и дорогой батарее или отапливаемом гараже.


Отдельно CATL отмечает высокий уровень безопасности Na-ion технологии. Из-за отсутствия летучего и воспламеняющегося литиевого электролита батарею тестировали в экстремальных условиях: ее били, сверлили, нагревали и даже распиливали пополам в полностью заряженном состоянии. После этого аккумулятор продолжал стабильно разряжаться без сбоев. Аналогичная натрий-ионная батарея уже используется в пусковых устройствах, которые можно безопасно хранить в багажнике при любой температуре — от жары Аризоны до морозов Аляски.

Серийный Naxtra-блок в Nevo A06 пока имеет емкость 45 кВт-ч. В то же время CATL заявила, что следующим шагом станет создание натрий-ионных батарей с запасом хода до 483 км для Changan и других автопроизводителей, поскольку Na-ion технология выходит в массовый сегмент как ответ на подорожание лития.

Источник: notebookcheck

