Вышел Volvo EX60: электрокроссовер с запасом хода до 810 км и 10-летней гарантией на батарею

После выпуска компактного EX30 и гибридного XC90 компания Volvo представила электрический кроссовер EX60 — премиальный SUV среднего класса с одним из самых больших запасов хода в своем сегменте. Модель способна проехать до 400 миль (около 644 км) по циклу EPA и 810 км по циклу WLTP. Что интересно, производитель сразу предлагает 10-летнюю гарантию на батарею, которая у Tesla до сих пор доступна только как платная опция.

Характеристики Volvo EX60

EX60 стал первым серийным электромобилем Volvo, созданным с использованием технологии gigacasting — литья крупных элементов кузова. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает быструю зарядку мощностью до 400 кВт через порт NACS с доступом к сети Tesla Supercharger. При наличии V4-станции кроссовер может добавить до 173 миль (278 км) пробега за 10 минут зарядки. Зарядка от 10% до 80% запаса батареи занимает 18 минут. Также модель получила двунаправленную зарядку мощностью 22 кВт — функцию, которую Tesla пока предлагает только Cybertruck и только на 11 кВт.

Базовая версия Volvo EX60 в исполнении P6 оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 374 л.с. с крутящим моментом 480 Нм. В такой конфигурации кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды. Его питает батарея емкостью 83 кВт-ч, которая обеспечивает до 620 км пробега по циклу WLTP.

Средняя комплектация P10 AWD получила полный привод с двумя электромоторами общей мощностью 510 л.с. и крутящим моментом 710 Нм. Это позволяет сократить разгон до «сотни» до 4,6 секунды. Емкость тягового аккумулятора здесь увеличили до 95 кВт-ч, а заявленный запас хода составляет 660 км.

Флагманом линейки стала версия Volvo EX60 P12 AWD. Совокупная отдача его силовой установки достигает 680 л.с. и 790 Нм, благодаря чему электрокроссовер набирает 100 км/ч за 3,9 секунды. Аккумулятор емкостью 117 кВт-ч позволяет проехать до 810 км по циклу WLTP. Максимальную скорость для всех трех версий ограничили на отметке 180 км/ч.

Volvo предоставляет 10-летнюю гарантию на батарею для версии P12, гарантируя сохранение не менее 320 миль (515 км) запаса хода в конце срока. Для сравнения, Tesla гарантирует 280 миль (451 км) после 8 лет для Model X, а 10-летняя гарантия для Model Y появилась лишь недавно как опция за $2000.

EX60 получил один из самых высоких уровней безопасности в классе. Модель оснащена системой датчиков HuginCore, кузовом с gigacasting и первыми в мире мультиадаптивными ремнями безопасности. Для комфорта предусмотрены адаптивная пневмоподвеска, подогрев и вентиляция сидений, массаж для передних кресел, электрохромная панорамная крыша и проектор Forest Light, создающий световые эффекты в салоне. Мультимедийная система поддерживает Google Gemini (что позволяет общаться с авто на естественном языке) и Apple Music, а опциональная аудиосистема Bowers & Wilkins имеет 28 динамиков, в том числе в подголовниках.

Volvo EX60 имеет длину 4803 мм и колесную базу 2970 мм. Автомобиль рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Полезный объем багажника составляет 523 л, а сложив задние сиденья его можно увеличить 1647 л. Под капотом скрывается дополнительное багажное отделение объемом 85 л.

Отдельно Volvo предложит EX60 в исполнении CrossCountry с большим клиренсом (на 20 мм), пневмоподвеской с изменяемой высотой, защитными стальными пластинами, расширенными колесными арками и эксклюзивным зеленым цветом Forest Green.

Цена Volvo EX60

Цена базовой версии Volvo EX60 RWD P6 составляет около $60 000 (€62 990), а полноприводная P12 — примерно $70 000 (€71 990). Даже в максимальной конфигурации EX60 примерно на $30 000 дешевле сравниваемой Tesla Model X AWD, при этом предлагая больший запас хода, более быструю зарядку, аналогичную динамику, более долгую гарантию на батарею и более премиальный салон.

Источник: notebookcheck