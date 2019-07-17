«Эмми-2019»: «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации, а HBO вернул себе лидерство с общим результатом 137 номинаций





В Лос-Анджелесе 16 июля Американская телевизионная академия объявила номинантов на 71-ю премию «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.

Напомним, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в этом году первая снова вернула себе звание лидера. В общей сложности сериалы и телефильмы HBO заработали 137 номинаций, тогда как результат Netflix — 117. Конечно же, не последнюю роль в этом сыграл финальный сезон «Игры престолов», который вышел в «правильное» время. По правилам премии, на награды Американской телеакадемии «Эмми» могут претендовать только шоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Именно по этой причине громкие премьеры этого лета, такие как третий сезон «Очень странных дел» и «Эйфория», в список не вошли. Что интересно, онлайн-кинотеатр Amazon Prime практически догнал кабельный канал NBC в этом году. Вероятнее всего, уже в следующем году IT-компании, владеющие онлайн-кинотеатрами, будут занимать первые три места. Список ниже дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом и предыдущем годах:

HBO: 137 в 2019, 108 в 2018 (+29) Netflix: 117 в 2019, 112 в 2018 (+5) NBC: 58 в 2019, 78 в 2018 (-20) Amazon Prime Video: 47 в 2019, 22 в 2018 (+25) CBS: 43 в 2019, 35 в 2018 (+8) FX Networks: 32 в 2019, 50 в 2018 (-18) ABC: 26 в 2019, 31 в 2018 (-5) Hulu: 20 в 2019, 27 в 2018 (-7) Fox: 18 в 2019, 16 в 2018 (+2) Showtime: 18 в 2019, 21 в 2018 (-3) CNN: 17 в 2019, 10 в 2018 (+7) VH1: 14 в 2019, 12 в 2018 (+2) National Geographic: 13 в 2019, 17 в 2018 (-4) AMC: 11 в 2019, 1 в 2018 (+10)

Конечно же, больше всех номинаций — у «Игры престолов». Финальный сезон телеадаптации книг Джорджа Р.Р. Мартина номинировали рекордные 32 раза, в том числе и главную номинацию «Лучший драматический сериал». Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году был номинирован в 27 категориях. За главную награду с «Игрой престолов» соперничают «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Кит Харрингтон и Эмилия Кларк выдвинуты на соискание «Эмми» как лучшие драматические актер и актриса. Что интересно, за лучшие роли второго плана соперничают три актера и четыре актрисы из «Игры престолов». Кроме того, три эпизода «Игры престолов» претендуют на премию за лучшую режиссуру и еще один — за лучший сценарий.

Полный список номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Телохранитель»

«Игра престолов»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Поза»

«Наследники»

«Это мы»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бэйтман («Озарк»)

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Кит Харингтон («Игра престолов»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Билли Портер («Поза»)

Майло Вентимилья («Это мы»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмилия Кларк («Игра престолов»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Робин Райт («Карточный домик»)

Мэнди Мур («Это мы»)

Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)

Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)

Альфи Аллен («Игра престолов»)

Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)

Питер Динклейдж («Игра престолов»)

Майкл Келли («Карточный домик»)

Крис Салливан («Это мы»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лина Хиди («Игра престолов»)

Софи Тёрнер («Игра престолов»)

Мэйси Уильямс («Игра престолов»)

Гвиндолин Кристи («Игра престолов»)

Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале

Майкл Ангарано («Это мы»)

Рон Сефас Джонс («Это мы»)

Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»)

Кумейл Нанджиани («Сумеречная зона»)

Глинн Тёрмен («Как избежать наказания за убийство»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона»)

Черри Джонс («Рассказ служанки»)

Джессика Лэнг («Американская история ужасов: Апокалипсис»)

Филисия Рашад («Это мы»)

Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)

Карис ван Хаутен («Игра престолов»)

Лучший комедийный сериал

«Вице-президент»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Барри»

«В лучшем мире»

«Дрянь»

«Жизни матрёшки»

«Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон («Черная комедия»)

Дон Чидл («Черный понедельник»)

Тед Дэнсон («В лучшем мире»)

Майкл Дуглас («Метод Комински»)

Билл Хэйдер («Барри»)

Юджин Леви («Шиттс Крик»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)

Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Стивен Рут («Барри»)

Генри Уинклер («Барри»)

Энтони Кэрриган («Барри»)

Алан Аркин («Метод Комински»)

Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)

Тони Хэйл («Вице-президент»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Сара Голдберг («Барри»)

Сиан Клиффорд («Дрянь»)

Оливия Колман («Дрянь»)

Бетти Гилпин («Блеск»)

Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Анна Кламски («Вице-президент»)

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале

Мэтт Деймон, («Saturday Night Live»)

Роберт Де Ниро («Saturday Night Live»)

Люк Кирби («Удивительная миссис Мэйзел»)

Питер Макникол («Вице-президент»)

Джон Малейни («Saturday Night Live»)

Адам Сэндлер («Saturday Night Live»)

Руфус Сьюэлл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале

Джейн Линч («Удивительная миссис Мэйзел»)

Сандра О («Saturday Night Live»)

Майя Рудольф («Хорошее место»)

Кристин Скотт Томас («Дрянь»)

Фиона Шоу («Дрянь»)

Эмма Томпсон («Saturday Night Live»)

«Лучший минисериал»

«Чернобыль»

«Побег из тюрьмы Даннемора»

«Фосси/Вердон»

«Острые предметы»

«Когда они видят нас»

«Лучший телефильм»

«Черное зеркало: Брандашмыг»

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner With Hervé

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

Махершала Али («Настоящий детектив»)

Бенисио дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)

Джаред Харрис («Чернобыль»)

Джаррел Джером («Когда они видят нас»)

Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

Эми Адамс («Острые предметы»)

Патрисия Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Онжаню Эллис («Когда они видят нас»)

Джои Кинг («Притворство»)

Ниси Нэш («Когда они видят нас»)

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме

Асанте Блэк («Когда они видят нас»)

Пол Дано («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Джон Легуизамо («Когда они видят нас»)

Стеллан Скарсгорд («Чернобыль»)

Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)

Майкл К. Уильямс («Когда они видят нас»)

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме

Патрисия Аркетт («Притворство»)

Марша Стефани Блейк («Когда они видят нас»)

Патриша Кларксон («Острые предметы»)

Вера Фармига («Когда они видят нас»)

Маргарет Куэлли («Фосси/Вердон»)

Эмили Уотсон («Чернобыль»)

Лучшее реалити-шоу

James Corden, The World’s Best

Ellen DeGeneres, Ellen’s Game Of Games

Marie Kondo, Tidying Up With Marie Kondo

Amy Poehler and Nick Offerman, Making It

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Лучшее соревновательное реалити-шоу

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

За выдающиеся эстрадные эскизы

At Home With Amy Sedaris

Documentary Now!

Drunk History

I Love You, America With Sarah Silverman

Saturday Night Live

Who Is America?

Лучшее развлекательное ток-шоу

The Daily Show With Trevor Noah

Full Frontal With Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Late Show With James Corden

The Late Show With Stephen Colbert

Церемония вручения 71-й премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Emmys