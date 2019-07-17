«Эмми-2019»: «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации, а HBO вернул себе лидерство с общим результатом 137 номинаций
В Лос-Анджелесе 16 июля Американская телевизионная академия объявила номинантов на 71-ю премию «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.
Напомним, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в этом году первая снова вернула себе звание лидера. В общей сложности сериалы и телефильмы HBO заработали 137 номинаций, тогда как результат Netflix — 117. Конечно же, не последнюю роль в этом сыграл финальный сезон «Игры престолов», который вышел в «правильное» время. По правилам премии, на награды Американской телеакадемии «Эмми» могут претендовать только шоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Именно по этой причине громкие премьеры этого лета, такие как третий сезон «Очень странных дел» и «Эйфория», в список не вошли. Что интересно, онлайн-кинотеатр Amazon Prime практически догнал кабельный канал NBC в этом году. Вероятнее всего, уже в следующем году IT-компании, владеющие онлайн-кинотеатрами, будут занимать первые три места. Список ниже дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом и предыдущем годах:
- HBO: 137 в 2019, 108 в 2018 (+29)
- Netflix: 117 в 2019, 112 в 2018 (+5)
- NBC: 58 в 2019, 78 в 2018 (-20)
- Amazon Prime Video: 47 в 2019, 22 в 2018 (+25)
- CBS: 43 в 2019, 35 в 2018 (+8)
- FX Networks: 32 в 2019, 50 в 2018 (-18)
- ABC: 26 в 2019, 31 в 2018 (-5)
- Hulu: 20 в 2019, 27 в 2018 (-7)
- Fox: 18 в 2019, 16 в 2018 (+2)
- Showtime: 18 в 2019, 21 в 2018 (-3)
- CNN: 17 в 2019, 10 в 2018 (+7)
- VH1: 14 в 2019, 12 в 2018 (+2)
- National Geographic: 13 в 2019, 17 в 2018 (-4)
- AMC: 11 в 2019, 1 в 2018 (+10)
Конечно же, больше всех номинаций — у «Игры престолов». Финальный сезон телеадаптации книг Джорджа Р.Р. Мартина номинировали рекордные 32 раза, в том числе и главную номинацию «Лучший драматический сериал». Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году был номинирован в 27 категориях. За главную награду с «Игрой престолов» соперничают «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Кит Харрингтон и Эмилия Кларк выдвинуты на соискание «Эмми» как лучшие драматические актер и актриса. Что интересно, за лучшие роли второго плана соперничают три актера и четыре актрисы из «Игры престолов». Кроме того, три эпизода «Игры престолов» претендуют на премию за лучшую режиссуру и еще один — за лучший сценарий.
Полный список номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Телохранитель»
- «Игра престолов»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Это мы»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэйтман («Озарк»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Кит Харингтон («Игра престолов»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Билли Портер («Поза»)
- Майло Вентимилья («Это мы»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Эмилия Кларк («Игра престолов»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Робин Райт («Карточный домик»)
- Мэнди Мур («Это мы»)
- Лора Линни («Озарк»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)
- Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
- Альфи Аллен («Игра престолов»)
- Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
- Питер Динклейдж («Игра престолов»)
- Майкл Келли («Карточный домик»)
- Крис Салливан («Это мы»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Лина Хиди («Игра престолов»)
- Софи Тёрнер («Игра престолов»)
- Мэйси Уильямс («Игра престолов»)
- Гвиндолин Кристи («Игра престолов»)
- Фиона Шоу («Убивая Еву»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале
- Майкл Ангарано («Это мы»)
- Рон Сефас Джонс («Это мы»)
- Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»)
- Кумейл Нанджиани («Сумеречная зона»)
- Глинн Тёрмен («Как избежать наказания за убийство»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале
- Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона»)
- Черри Джонс («Рассказ служанки»)
- Джессика Лэнг («Американская история ужасов: Апокалипсис»)
- Филисия Рашад («Это мы»)
- Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)
- Карис ван Хаутен («Игра престолов»)
Лучший комедийный сериал
- «Вице-президент»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Барри»
- «В лучшем мире»
- «Дрянь»
- «Жизни матрёшки»
- «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон («Черная комедия»)
- Дон Чидл («Черный понедельник»)
- Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Билл Хэйдер («Барри»)
- Юджин Леви («Шиттс Крик»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)
- Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Стивен Рут («Барри»)
- Генри Уинклер («Барри»)
- Энтони Кэрриган («Барри»)
- Алан Аркин («Метод Комински»)
- Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Тони Хэйл («Вице-президент»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Сара Голдберг («Барри»)
- Сиан Клиффорд («Дрянь»)
- Оливия Колман («Дрянь»)
- Бетти Гилпин («Блеск»)
- Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Анна Кламски («Вице-президент»)
Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале
- Мэтт Деймон, («Saturday Night Live»)
- Роберт Де Ниро («Saturday Night Live»)
- Люк Кирби («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Питер Макникол («Вице-президент»)
- Джон Малейни («Saturday Night Live»)
- Адам Сэндлер («Saturday Night Live»)
- Руфус Сьюэлл («Удивительная миссис Мэйзел»)
Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале
- Джейн Линч («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Сандра О («Saturday Night Live»)
- Майя Рудольф («Хорошее место»)
- Кристин Скотт Томас («Дрянь»)
- Фиона Шоу («Дрянь»)
- Эмма Томпсон («Saturday Night Live»)
«Лучший минисериал»
- «Чернобыль»
- «Побег из тюрьмы Даннемора»
- «Фосси/Вердон»
- «Острые предметы»
- «Когда они видят нас»
«Лучший телефильм»
- «Черное зеркало: Брандашмыг»
- Brexit
- Deadwood
- King Lear
- My Dinner With Hervé
Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме
- Махершала Али («Настоящий детектив»)
- Бенисио дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)
- Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)
- Джаред Харрис («Чернобыль»)
- Джаррел Джером («Когда они видят нас»)
- Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме
- Эми Адамс («Острые предметы»)
- Патрисия Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
- Онжаню Эллис («Когда они видят нас»)
- Джои Кинг («Притворство»)
- Ниси Нэш («Когда они видят нас»)
- Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Асанте Блэк («Когда они видят нас»)
- Пол Дано («Побег из тюрьмы Даннемора»)
- Джон Легуизамо («Когда они видят нас»)
- Стеллан Скарсгорд («Чернобыль»)
- Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)
- Майкл К. Уильямс («Когда они видят нас»)
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Патрисия Аркетт («Притворство»)
- Марша Стефани Блейк («Когда они видят нас»)
- Патриша Кларксон («Острые предметы»)
- Вера Фармига («Когда они видят нас»)
- Маргарет Куэлли («Фосси/Вердон»)
- Эмили Уотсон («Чернобыль»)
Лучшее реалити-шоу
- James Corden, The World’s Best
- Ellen DeGeneres, Ellen’s Game Of Games
- Marie Kondo, Tidying Up With Marie Kondo
- Amy Poehler and Nick Offerman, Making It
- RuPaul, RuPaul’s Drag Race
Лучшее соревновательное реалити-шоу
- The Amazing Race
- American Ninja Warrior
- Nailed It!
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- The Voice
За выдающиеся эстрадные эскизы
- At Home With Amy Sedaris
- Documentary Now!
- Drunk History
- I Love You, America With Sarah Silverman
- Saturday Night Live
- Who Is America?
Лучшее развлекательное ток-шоу
- The Daily Show With Trevor Noah
- Full Frontal With Samantha Bee
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Late Show With James Corden
- The Late Show With Stephen Colbert
Церемония вручения 71-й премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.
Источник: Emmys