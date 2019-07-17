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«Эмми-2019»: «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации, а HBO вернул себе лидерство с общим результатом 137 номинаций

«Эмми-2019»: «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации, а HBO вернул себе лидерство с общим результатом 137 номинаций

«Эмми-2019»: «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации, а HBO вернул себе лидерство с общим результатом 137 номинаций


В Лос-Анджелесе 16 июля Американская телевизионная академия объявила номинантов на 71-ю премию «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.

Напомним, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в этом году первая снова вернула себе звание лидера. В общей сложности сериалы и телефильмы HBO заработали 137 номинаций, тогда как результат Netflix — 117. Конечно же, не последнюю роль в этом сыграл финальный сезон «Игры престолов», который вышел в «правильное» время. По правилам премии, на награды Американской телеакадемии «Эмми» могут претендовать только шоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Именно по этой причине громкие премьеры этого лета, такие как третий сезон «Очень странных дел» и «Эйфория», в список не вошли. Что интересно, онлайн-кинотеатр Amazon Prime практически догнал кабельный канал NBC в этом году. Вероятнее всего, уже в следующем году IT-компании, владеющие онлайн-кинотеатрами, будут занимать первые три места. Список ниже дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом и предыдущем годах:

  1. HBO: 137 в 2019, 108 в 2018 (+29)
  2. Netflix: 117 в 2019, 112 в 2018 (+5)
  3. NBC: 58 в 2019, 78 в 2018 (-20)
  4. Amazon Prime Video: 47 в 2019, 22 в 2018 (+25)
  5. CBS: 43 в 2019, 35 в 2018 (+8)
  6. FX Networks: 32 в 2019, 50 в 2018 (-18)
  7. ABC: 26 в 2019, 31 в 2018 (-5)
  8. Hulu: 20 в 2019, 27 в 2018 (-7)
  9. Fox: 18 в 2019, 16 в 2018 (+2)
  10. Showtime: 18 в 2019, 21 в 2018 (-3)
  11. CNN: 17 в 2019, 10 в 2018 (+7)
  12. VH1: 14 в 2019, 12 в 2018 (+2)
  13. National Geographic: 13 в 2019, 17 в 2018 (-4)
  14. AMC: 11 в 2019, 1 в 2018 (+10)

Конечно же, больше всех номинаций — у «Игры престолов». Финальный сезон телеадаптации книг Джорджа Р.Р. Мартина номинировали рекордные 32 раза, в том числе и главную номинацию «Лучший драматический сериал». Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году был номинирован в 27 категориях. За главную награду с «Игрой престолов» соперничают «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Кит Харрингтон и Эмилия Кларк выдвинуты на соискание «Эмми» как лучшие драматические актер и актриса. Что интересно, за лучшие роли второго плана соперничают три актера и четыре актрисы из «Игры престолов». Кроме того, три эпизода «Игры престолов» претендуют на премию за лучшую режиссуру и еще один — за лучший сценарий.

Полный список номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Телохранитель»
  • «Игра престолов»
  • «Убивая Еву»
  • «Озарк»
  • «Поза»
  • «Наследники»
  • «Это мы»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бэйтман («Озарк»)
  • Стерлинг К. Браун («Это мы»)
  • Кит Харингтон («Игра престолов»)
  • Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Майло Вентимилья («Это мы»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Эмилия Кларк («Игра престолов»)
  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Робин Райт («Карточный домик»)
  • Мэнди Мур («Это мы»)
  • Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)
  • Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
  • Альфи Аллен («Игра престолов»)
  • Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
  • Питер Динклейдж («Игра престолов»)
  • Майкл Келли («Карточный домик»)
  • Крис Салливан («Это мы»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Лина Хиди («Игра престолов»)
  • Софи Тёрнер («Игра престолов»)
  • Мэйси Уильямс («Игра престолов»)
  • Гвиндолин Кристи («Игра престолов»)
  • Фиона Шоу («Убивая Еву»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале

  • Майкл Ангарано («Это мы»)
  • Рон Сефас Джонс («Это мы»)
  • Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»)
  • Кумейл Нанджиани («Сумеречная зона»)
  • Глинн Тёрмен («Как избежать наказания за убийство»)
  • Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

  • Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона»)
  • Черри Джонс («Рассказ служанки»)
  • Джессика Лэнг («Американская история ужасов: Апокалипсис»)
  • Филисия Рашад («Это мы»)
  • Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)
  • Карис ван Хаутен («Игра престолов»)

Лучший комедийный сериал

  • «Вице-президент»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Барри»
  • «В лучшем мире»
  • «Дрянь»
  • «Жизни матрёшки»
  • «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон («Черная комедия»)
  • Дон Чидл («Черный понедельник»)
  • Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
  • Майкл Дуглас («Метод Комински»)
  • Билл Хэйдер («Барри»)
  • Юджин Леви («Шиттс Крик»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)
  • Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)
  • Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
  • Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Стивен Рут («Барри»)
  • Генри Уинклер («Барри»)
  • Энтони Кэрриган («Барри»)
  • Алан Аркин («Метод Комински»)
  • Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Тони Хэйл («Вице-президент»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Сара Голдберг («Барри»)
  • Сиан Клиффорд («Дрянь»)
  • Оливия Колман («Дрянь»)
  • Бетти Гилпин («Блеск»)
  • Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Анна Кламски («Вице-президент»)

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале

  • Мэтт Деймон, («Saturday Night Live»)
  • Роберт Де Ниро («Saturday Night Live»)
  • Люк Кирби («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Питер Макникол («Вице-президент»)
  • Джон Малейни («Saturday Night Live»)
  • Адам Сэндлер («Saturday Night Live»)
  • Руфус Сьюэлл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале

  • Джейн Линч («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Сандра О («Saturday Night Live»)
  • Майя Рудольф («Хорошее место»)
  • Кристин Скотт Томас («Дрянь»)
  • Фиона Шоу («Дрянь»)
  • Эмма Томпсон («Saturday Night Live»)

«Лучший минисериал»

  • «Чернобыль»
  • «Побег из тюрьмы Даннемора»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Острые предметы»
  • «Когда они видят нас»

«Лучший телефильм»

  • «Черное зеркало: Брандашмыг»
  • Brexit
  • Deadwood
  • King Lear
  • My Dinner With Hervé

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

  • Махершала Али («Настоящий детектив»)
  • Бенисио дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)
  • Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)
  • Джаред Харрис («Чернобыль»)
  • Джаррел Джером («Когда они видят нас»)
  • Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

  • Эми Адамс («Острые предметы»)
  • Патрисия Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)
  • Онжаню Эллис («Когда они видят нас»)
  • Джои Кинг («Притворство»)
  • Ниси Нэш («Когда они видят нас»)
  • Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Асанте Блэк («Когда они видят нас»)
  • Пол Дано («Побег из тюрьмы Даннемора»)
  • Джон Легуизамо («Когда они видят нас»)
  • Стеллан Скарсгорд («Чернобыль»)
  • Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)
  • Майкл К. Уильямс («Когда они видят нас»)

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Патрисия Аркетт («Притворство»)
  • Марша Стефани Блейк («Когда они видят нас»)
  • Патриша Кларксон («Острые предметы»)
  • Вера Фармига («Когда они видят нас»)
  • Маргарет Куэлли («Фосси/Вердон»)
  • Эмили Уотсон («Чернобыль»)

Лучшее реалити-шоу

  • James Corden, The World’s Best
  • Ellen DeGeneres, Ellen’s Game Of Games
  • Marie Kondo, Tidying Up With Marie Kondo
  • Amy Poehler and Nick Offerman, Making It
  • RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Лучшее соревновательное реалити-шоу

  • The Amazing Race
  • American Ninja Warrior
  • Nailed It!
  • RuPaul’s Drag Race
  • Top Chef
  • The Voice

За выдающиеся эстрадные эскизы

  • At Home With Amy Sedaris
  • Documentary Now!
  • Drunk History
  • I Love You, America With Sarah Silverman
  • Saturday Night Live
  • Who Is America?

Лучшее развлекательное ток-шоу

  • The Daily Show With Trevor Noah
  • Full Frontal With Samantha Bee
  • Jimmy Kimmel Live
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Late Show With James Corden
  • The Late Show With Stephen Colbert

Церемония вручения 71-й премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Emmys

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