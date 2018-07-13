Netflix впервые обошел HBO по числу номинаций «Эмми», «Игра престолов» претендует на 22 награды

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В Лос-Анджелесе 12 июля Американская телевизионная академия объявила номинантов на 70-ю премию «Эмми».

Традиционные медиакомпании, владеющие кабельными сетями, и IT-компании, владеющие онлайн-кинотеатрами, разделили между собой в общей сложности 538 номинаций на «Эмми». Изображение ниже даже наглядное представление о распределении номинаций.

В целом тенденция остается прежней – онлайн-платформы продолжают укреплять свои позиции путем вливания миллиардов долларов в производство контента.

Безусловно, наибольший интерес вызывает смена лидера. Последние 17 лет лидерство удерживал американский телеканал HBO, но в этом году на первое место вырвался стриминговый сервис Netflix, получивший 112 номинаций. У HBO на четыре меньше – 108 номинаций.

Примерно треть всех номинаций пришлась на онлайн-платформы. На втором месте после Netflix идет Hulu (27), а на третьем – Amazon Prime Video (22).

Если говорить о телешоу, лучший результат ожидаемо показал телесериал HBO «Игра престолов» – 22 номинации на «Эмми». Следом идут Комедийное шоу Saturday Night Live и сериал «Мир Дикого запада», у которых по 21 номинации.

Кроме «Игры Престолов» и «Мира Дикого запада» в категории «лучший драматический сериал» на награды претендуют: «Американцы», «Корона», «Рассказ служанки», «Очень странные дела» и «Это мы».

За награды за лучший комедийный сериал в 2018 году будут бороться: «Барри», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел», «Атланта», «Умерь свой энтузиазм», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Кремниевая долина».

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: «Эмми»