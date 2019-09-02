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Эмулятор RetroArch теперь способен переводить игры, используя ИИ

Эмулятор RetroArch теперь способен переводить игры, используя ИИ

Эмулятор RetroArch теперь способен переводить игры, используя ИИ


Многие классические видеоигры доступны только на одном языке. И это затрудняет их использование для людей, которые не владеют этим языком, особенно если нет фанатского перевода.

Исправить данную проблему позволит специальное программное обеспечение. Эмулятор RetroArch в версии 1.7.8 получил поддержку функции AI Service, которая использует машинное обучение для перевода текста игры на язык по выбору пользователя. Эмулятор подключается к сервисам, таким как Google, чтобы идентифицировать текст на экране и перевести его в изображение или в речь. Благодаря этому можно понимать игры на других языках, которые ранее были недоступны пользователю.

Конечно, такие переводы могут быть не совсем точными и будут уступать в качестве профессиональным переводам. К тому же, пользователям предстоит выполнить установку эмулятора, чтобы активировать функцию перевода при помощи искусственного интеллекта. Тем не менее, такой способ позволит существенно расширить аудиторию классических игр.

Источник: Engadget

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