Эмулятор RetroArch теперь способен переводить игры, используя ИИ





Многие классические видеоигры доступны только на одном языке. И это затрудняет их использование для людей, которые не владеют этим языком, особенно если нет фанатского перевода.

Исправить данную проблему позволит специальное программное обеспечение. Эмулятор RetroArch в версии 1.7.8 получил поддержку функции AI Service, которая использует машинное обучение для перевода текста игры на язык по выбору пользователя. Эмулятор подключается к сервисам, таким как Google, чтобы идентифицировать текст на экране и перевести его в изображение или в речь. Благодаря этому можно понимать игры на других языках, которые ранее были недоступны пользователю.

Конечно, такие переводы могут быть не совсем точными и будут уступать в качестве профессиональным переводам. К тому же, пользователям предстоит выполнить установку эмулятора, чтобы активировать функцию перевода при помощи искусственного интеллекта. Тем не менее, такой способ позволит существенно расширить аудиторию классических игр.

Источник: Engadget