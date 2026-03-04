banner
Новости Технологии 04.03.2026 comment views icon

Австралия запустила напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету на водороде

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні

27 февраля австралийская компанияHypersonix Launch Systems запустила с космодрома Уоллопс-Айленд в Вирджинии напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету DART AE на водородном топливе. 


Стартовый пуск проводился с использованием ракеты-носителя HASTE производства Rocket Lab. Максимальная скорость DART AE составила около 9,8 тыс. км/ч. Это не первый запуск этой ракеты, однако это первый летательный аппарат, изготовленный из высокотемпературных сплавов с использованием 3D-печати. Ракета работает на прямоточном воздушно-реактивном двигателе SPARTAN на экологически чистом водороде. 

По информации Rocket Lab, запуск проводился в рамках программы подразделения инноваций Минобороны США по проверке технологий 3D-печати, высокотемпературных материалов и систем автономного наведения в реальных условиях для гиперзвуковых ракет. Полученные во время полета телеметрические данные будут сравниваться с созданными цифровыми моделями. 


«Эта миссия позволила нам протестировать двигательную установку, материалы и системы управления в реальных гиперзвуковых условиях. При таких скоростях и температурах ничто не заменит данные, полученные в ходе полета. Результаты этой миссии непосредственно повлияют на проектирование будущих эксплуатационных гиперзвуковых летательных аппаратов», — объяснил соучредитель Hypersonix и бывший научный сотрудник NASA Майкл Смарт.

HASTE вывел DART AE весом 300 кг на суборбитальную траекторию, разогнав ее до скорости в более 6,1 тыс. км/ч. Далее в верхних слоях атмосферы начал работать двигатель SPARTAN. Достигнув необходимой скорости около 9,8 тыс. км/ч и пролетев около 1000 км, DART AE приводнилась в Тихом океане. 

Ранее мы писали, что гиперзвуковой самолет Stratolaunch TA-1 провел тестовый полет и достиг скорости около 5 Махов. Между тем, NASA впервые подняла в небо экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology.

NASA показало момент подолання звукового бар’єра — на спецзнімку з польотом реактивного XB-1

Спецпроекты
Сверхзабезпечення 352% по BTC: про що говорить лютневий звіт біржі Bitget про резерви
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло

Источник: New Atlas; Hypersonix Launch Systems

Популярные новости

arrow left
arrow right
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить