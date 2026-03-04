Австралия запустила напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету на водороде

27 февраля австралийская компанияHypersonix Launch Systems запустила с космодрома Уоллопс-Айленд в Вирджинии напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету DART AE на водородном топливе.





Стартовый пуск проводился с использованием ракеты-носителя HASTE производства Rocket Lab. Максимальная скорость DART AE составила около 9,8 тыс. км/ч. Это не первый запуск этой ракеты, однако это первый летательный аппарат, изготовленный из высокотемпературных сплавов с использованием 3D-печати. Ракета работает на прямоточном воздушно-реактивном двигателе SPARTAN на экологически чистом водороде.

По информации Rocket Lab, запуск проводился в рамках программы подразделения инноваций Минобороны США по проверке технологий 3D-печати, высокотемпературных материалов и систем автономного наведения в реальных условиях для гиперзвуковых ракет. Полученные во время полета телеметрические данные будут сравниваться с созданными цифровыми моделями.





«Эта миссия позволила нам протестировать двигательную установку, материалы и системы управления в реальных гиперзвуковых условиях. При таких скоростях и температурах ничто не заменит данные, полученные в ходе полета. Результаты этой миссии непосредственно повлияют на проектирование будущих эксплуатационных гиперзвуковых летательных аппаратов», — объяснил соучредитель Hypersonix и бывший научный сотрудник NASA Майкл Смарт.

HASTE вывел DART AE весом 300 кг на суборбитальную траекторию, разогнав ее до скорости в более 6,1 тыс. км/ч. Далее в верхних слоях атмосферы начал работать двигатель SPARTAN. Достигнув необходимой скорости около 9,8 тыс. км/ч и пролетев около 1000 км, DART AE приводнилась в Тихом океане.

Ранее мы писали, что гиперзвуковой самолет Stratolaunch TA-1 провел тестовый полет и достиг скорости около 5 Махов. Между тем, NASA впервые подняла в небо экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology.

Источник: New Atlas; Hypersonix Launch Systems