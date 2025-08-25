Новости Игры 25.08.2025 comment views icon

Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов

Маргарита Юзяк

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов

Epic Games Store обновила недельную раздачу — на этот раз предлагают сразу два проекта: свежий приключенческий симулятор и головоломку с оккультной атмосферой, у которой высокий рейтинг в Steam.

Речь идет о Kamaeru: A Frog Refuge (2024) и Strange Horticulture (2022) соответственно. Раздача продлится ровно неделю — до 28 августа 18:00, после чего приключенческий симулятор и головоломку сменят две другие игры.

Kamaeru: A Frog Refuge рассказывает о Клео, решившей вернуться к своему детству и вместе с другом Акселем восстановить заболоченные земли. Игроку предстоит создать рай для лягушек: разводить более 500 видов, обустраивать среду мебелью, фотографировать их в забавных позах и заботиться о биоразнообразии. Эта игра подойдет для тех, кто любит уютную атмосферу в безопасном мире.

Strange Horticulture — это головоломка о владельце магазина растений в городке Андермир. Игроки изучают загадочную флору, идентифицируют странные травы, взаимодействуют с ведьмами и культистами. Постепенно мы раскрываем темные тайны культа, пытающегося пробудить древнее существо. Все твои решения влияют на сюжет, а каждое растение — это ключ к новой загадке. Игра получила 95% преимущественно положительных отзывов в Steam.

А вот уже с 28 августа пользователей ждет новая пара — Make Way и Machinarium, которые тоже можно будет забрать бесплатно. Поэтому у вас остается три дня, чтобы забрать приключенческий симулятор и головоломку.

