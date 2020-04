Epic Games ищет дополнительные инвестиции, чтобы стоимость компании существенно превысила $15 млрд

ПО данным осведомлённых источников, компания Epic Games намерена привлечь дополнительное финансирование. В рамках нового раунда инвестирования компания намерена привлечь от $500 млн до $1 млрд. Компания уже наняла финансового консультанта, который займётся реализацией поставленной задачи.

Основной целью привлечения дополнительного финансирования является стремление увеличить рыночную стоимость компании значительно выше $15 млрд. Однако эти планы ещё не окончательные и могут измениться, говорят источники. Представитель Epic Games отказался от комментариев.

Отметим, компания Epic Games была создана Тимом Суини в подвале дома его родителей в 1991 году. С тех пор компания существенно увеличилась, её рыночная капитализация оценивается в $15 млрд, а сам Суини является миллиардером. В 2012 году Суини продал долю в размере 40% китайскому интернет-гиганту Tencent Holdings Ltd. В 2018 году группа, включающая KKR & Co., Vulcan Capital, Kleiner Perkins Caufield Byers, Iconiq Capital и стартап AXiomatic Gaming, купила акции компании на сумму $1,25 млрд. Другими миноритарными владельцами являются Walt Disney Co. и Endeavour Group Holdings Inc., а также Lightspeed Venture Partners.

Источник: bloomberg