Epic Games на GDC 2019: фотореалистичные ролики на базе движка Unreal Engine с поддержкой Raytracing, 250 млн игроков в Fortnite, запуск Epic Online Services

В начале этой недели компания NVIDIA анонсировала широкую поддержку технологии трассировки лучей игровыми движками. Первыми среди них назывались Unreal Engine и Unity. При этом отмечалось, что предварительная версия Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей уже была доступна на тот момент, а финальный релиз ожидался в среду, во время выступления Epic на GDC 2019. И вот, Epic Games представила финальную версию движка Unreal Engine и показала два ролика, демонстрирующих новых возможности для разработчиков.

Первый ролик под названием Rebirth был создан студией Quixel. Он демонстрирует фотореалистичные сцены, на которых запечатлены горные массивы, загадочная рукотворная конструкция в горах и фантастические летательные аппараты. Как отмечают в Epic Games, над этим роликом работали всего лишь трое художников, используя стандартную немодифицированную версию Unreal Engine.

Второй ролик под названием Troll является тизером целого фильма, созданного в сотрудничестве между Goodbye Kansas Studios и Deep Forest Films. В ролике показана женщина (в исполнении Алисии Викандер) у пруда, играющая с феями. Затем в лесной чаще появляется тёмная массивная фигура, и феи убегают, что намекает на мрачное продолжение истории. Troll находится в разработке уже несколько месяцев, но пока не сообщается, когда выйдет полная версия фильма. Epic Games использовала этот трейлер для демонстрации возможностей новых инструментов трассировки лучей.

Также представители Epic Games рассказали и о других проектах компании. Так, в игре Fortnite зарегистрировано почти 250 млн пользователей, при этом количество одновременно играющих игроков достигло показателя 10,8 млн. Для сравнения, в декабре прошлого года количество зарегистрированных игроков составляло 200 млн. Также отмечается, что Fortnite – «это первый шутер с огромным женским населением». Доля женской аудитории в нём составляет около 35%.

В процессе обеспечения поддержки игры Fortnite в Epic Games многому научились, и теперь готовы делиться своими знаниями и умениями с другими разработчиками. Так, запущен SDK Epic Online Services, независимый от платформы и движка, который поддерживает крупномасштабные сражения, голосовую связь, облачное хранилище, игровую аналитику и систему продажи билетов. Этот инструментарий уже доступен сторонним разработчикам.

Источник: The Verge, Engadget