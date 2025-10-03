Epic Games отдает фэнтези-выживалку — одну из самых недооцененных игр 2024 года

Epic Games раздает бесплатно игру, которую называли одной из самых недооцененных в жанре survival за 2024 год. Ее разработала независимая студия, основанная бывшими работниками BioWare.

Речь идет о Nightingale, которая переносит в мир викторианского фэнтези с порталами, строительством баз, созданием снаряжения и битвами за выживание. Игра поддерживает кооператив, систему крафта с прокачкой и наем NPC-помощников, которые помогают в боях и сборе ресурсов. А вот каждый мир генерируется случайным образом.

PCGamesN называет игру недооцененной — не потому, что она слабая, а просто 2024 выдался богатым на громкие survival-релизы. Как вот Palworld, Enshrouded и куча других. На старте раннего доступа Nightingale имела проблемы: мир казался пустым, а геймплей — размытым. Со временем разработчики добавили сюжет, прокачали строительство и открыли доступ к главному городу, который стал центральным узлом игры.

Позже они выпустили обновление Realms Rebuilt, которое изменило базовые системы Nightingale. С патчем мир начал строиться более логично, а прогресс в игре стал более понятным. Разработчики добавили автоматизацию NPC, расширили строительство и улучшили инструменты. Еще появилась новая система снаряжения с бонусами и более гибкая кастомизация героя.

Также в июле игра получила поддержку выделенных серверов — теперь кооперативный мир можно запускать независимо от хоста. А это значит ваши друзья могут подключаться в любое время.

Забрать Nightingale в Epic Games можно до 9 октября 18:00, после того начнется другая традиционная раздача. Вместе с тем в Steam продолжается большая осенняя распродажа, где некоторые игры продают по цене одного кофе.