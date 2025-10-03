Новости Игры 03.10.2025 comment views icon

Epic Games отдает фэнтези-выживалку — одну из самых недооцененных игр 2024 года

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Epic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 року

Epic Games раздает бесплатно игру, которую называли одной из самых недооцененных в жанре survival за 2024 год. Ее разработала независимая студия, основанная бывшими работниками BioWare.

Речь идет о Nightingale, которая переносит в мир викторианского фэнтези с порталами, строительством баз, созданием снаряжения и битвами за выживание. Игра поддерживает кооператив, систему крафта с прокачкой и наем NPC-помощников, которые помогают в боях и сборе ресурсов. А вот каждый мир генерируется случайным образом.

PCGamesN называет игру недооцененной — не потому, что она слабая, а просто 2024 выдался богатым на громкие survival-релизы. Как вот Palworld, Enshrouded и куча других. На старте раннего доступа Nightingale имела проблемы: мир казался пустым, а геймплей — размытым. Со временем разработчики добавили сюжет, прокачали строительство и открыли доступ к главному городу, который стал центральным узлом игры.

Epic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 року

Позже они выпустили обновление Realms Rebuilt, которое изменило базовые системы Nightingale. С патчем мир начал строиться более логично, а прогресс в игре стал более понятным. Разработчики добавили автоматизацию NPC, расширили строительство и улучшили инструменты. Еще появилась новая система снаряжения с бонусами и более гибкая кастомизация героя.

Также в июле игра получила поддержку выделенных серверов — теперь кооперативный мир можно запускать независимо от хоста. А это значит ваши друзья могут подключаться в любое время.

Epic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 рокуEpic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 року

Забрать Nightingale в Epic Games можно до 9 октября 18:00, после того начнется другая традиционная раздача. Вместе с тем в Steam продолжается большая осенняя распродажа, где некоторые игры продают по цене одного кофе.

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Никаких ведьмаков-грифиндорцев": Анджей Сапковский говорит, что лор игр The Witcher базируется на ошибке
Nintendo запрещает все RPG: компания запатентовала вызов созданий для боя
Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского
В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет
"Слышишь, нуб, удаляй игру": Гейб Ньюэлл пожаловался на буллинг в Dota 2
Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода
Скрытого босса Hollow Knight: Silksong создал фанат, умерший от рака в 2019 году
Мультфильмы Ghibli и Zelda помогают бороться с депрессией, — исследование
"Существа, рожденные для рабства". Хорнет из Hollow Khight: Silksong оказалась расисткой
Игрок случайно прошел Cyberpunk 2077 без улучшений киберимплантов
Xbox повысила стоимость Game Pass Ultimate на 50% — начались массовые отписки
CD Projekt нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков
Battlefield 6 собрала 9 000 онлайна в Steam еще до старта бета-теста
Фильм Call of Duty мог снять Стивен Спилберг — Activision отказала режиссеру, потому что боялась "полного контроля"
Выход фильма "Мортал Комбат 2" отложили на 7 месяцев — новая дата
"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом
Ветеран гейм-индустрии: GTA 6 — это первая "АААААА-игра"
Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре
Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem
Римейк Assassin's Creed Black Flag получит RPG-систему в стиле Origins, — инсайдер
Прислушайтесь к советам Скифа: ГСЧС и создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили видео об опасности подозрительных предметов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить