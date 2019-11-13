Epic Games открыла бесплатный доступ к тысячам материалов Megascans для разработчиков





Разработчик компьютерных игр Epic Games приобрёл компанию Quixel, создавшую крупнейшую в мире библиотеку фотограмметрических материалов Megascans. Теперь огромная библиотека из более 10 тыс. текстур и объектов, которые ранее использовались для создания фотореалистичных сцен для игры Destiny 2, а также фильмов «Чёрная пантера» и «Король Лев», станет бесплатной для разработчиков на движке Unreal Engine.

Ранее в этом году на конференции GDC 2019 Quixel показала, на что способен Unreal Engine в сочетании с библиотекой Megascans, представив кинематографический ролик Rebirth, полностью созданный на компьютере. Перед этим компания сделала тысячу сканов в Исландии, соответственно команде не пришлось создавать текстуры с нуля. В этом и заключается преимущество доступа к обширной библиотеке фотограмметрических материалов: разработчикам Unreal Engine не нужно изначально создавать модели, а затем наращивать их текстурами для создания реалистичных сцен. Megascans может облегчить выполнение задач и позволит быстрее рисовать графику.

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«Создание фотореалистичного 3D-контента – это дорогое удовольствие в игровой индустрии и кинопроизводстве. Объединившись с Quixel и сделав Megascans бесплатным для использования в Unreal Engine, этот уровень мастерства теперь доступен всем, от студий с ААА-проектами до разработчиков инди-игр», – заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney).

На текущий момент Epic Games выпустила 10 наборов материалов в высоком разрешении на Unreal Engine Marketplace. Текстуры из ролика Rebirth теперь также доступны для скачивания.

Источник: Engadget