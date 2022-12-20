Epic Games выплатит $520 млн по двум антимонопольным искам в США — о сборе личных данных детей и обмане игроков Fortnite

Epic Games согласилась выплатить в общей сложности $520 млн для урегулирования обвинений за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), а также применение тактики, направленной на то, чтобы обманом заставить игроков совершить покупки.

Epic заплатит более $275 миллионов (согласно информации Федеральной торговой комиссии (FTC), это наибольший штраф в ее истории) за сбор личной информации детей в возрасте до 13 лет и еще $245 миллионов возместит клиентам за манипуляцию с «темными паттернами» (FTC утверждает, что это наибольшая компенсация, связанная с играми).

«Темные паттерны» — это специальные элементы дизайна, которые используются в программах, на веб-сайтах и в играх, чтобы заставить пользователя выполнить непреднамеренное действие (например, подписаться на информационный бюллетень, нажать что-то, что он не планировал нажимать или даже что-то купить).

FTC утверждала, что Epic использовала такую тактику в Fortnite через запутанную конфигурацию кнопок. Сообщается, что это привело к несанкционированным платежам для потребителей на сотни миллионов долларов.

«С игроков могут взыскать плату при попытке вывести игру из спящего режима, когда игра находилась в процессе загрузки, или при нажатии кнопки рядом при попытке просто просмотреть элемент», — отметило агентство.

Epic также оказалась в списке нарушителей FTC из-за якобы взыскания платы с владельцев счетов без авторизации и блокировки доступа к приобретенному содержимому, когда клиент оспаривал незаконное списание средств со своей кредитной карты.

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В своем заявлении Epic Games отмечает, что идет на сделку, чтобы «защитить потребителей и обеспечивать для них незабываемый опыт в играх».

$245 миллионов направят на компенсации игрокам Fortnite и родителям детей, совершавших нежелательные или неавторизованные покупки в США. Другим потенциально пострадавшим игрокам FTC советует следить за обновлениями на странице FTC Fortnite.

В рамках предложенного урегулирования Epic Games также следует принять некоторые стандартные настройки с высоким уровнем конфиденциальности для детей и подростков. Компания заявила, что разработала “cabined accounts” — новый тип аккаунта для юных пользователей, в котором такие функции, как чат и покупки в программе, по умолчанию отключены. Дети, которые указали что им менее 13 лет, получат закрытые учетные записи, также их попросят предоставить адрес электронной почты родителей, прежде чем они смогут получить доступ к таким функциям, как голосовые чаты.

Ранее в этом месяце FTC подала иск, чтобы заблокировать приобретение Microsoft Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

Источник: Techspot