Epic Games: заявления Apple о снижении популярности Fortnite не соответствуют действительности, а «найдены в поиске Google»

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Обмен претензиями между компаниями Apple и Epic Games продолжается. На прошлой неделе Apple обвинила Epic в намеренном разжигании конфликта ради возрождения интереса к франшизе Fortnite. Epic Games не заставила себя долго ждать и отреагировала на этот выпад собственным обличительным заявлением.

Руководитель Epic Games Тим Суини утверждает, что заявления Apple о снижении популярности Fortnite не соответствуют действительности.

«Фактические данные Epic о вовлечении пользователей, отражающие фактическое количество пользователей, играющих в Fortnite (а не результаты, найденные в поиске Google), показывают, что заявление Apple о снижении интереса к Fortnite является неверным. За период времени, который Apple выбрала для сравнения объёмов путём поиска в Google (с октября 2019 года по июль 2020 года), количество ежедневно активных пользователей Fortnite фактически увеличилось более чем на 39%», заявил Тим Суини.

Таким образом руководитель Epic Games прокомментировал очередной иск, поданный против Apple несколько дней назад. С большой долей вероятности можно предполагать, что Apple не останется в стороне и продолжит «обмен любезностями» с Epic Games.

Источник: wccftech