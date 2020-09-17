«Они разожгли огонь, подлили в него масла и теперь просят суд потушить пожар». Apple обвиняет Epic в намеренном разжигании конфликта ради возрождения интереса к франшизе Fortnite





Apple отреагировала на требования Epic через суд восстановить игру Fortnite в магазине App Store в своих новых юридических документах. Компания из Купертино утверждает, что Epic сама себе навредила, а игра Fortnite может вернуться на iOS в любое время – как только Epic удалит пользовательскую систему оплаты в приложении, которая и привела к удалению игры.

«Epic развела огонь, подлила в него бензин и теперь просит этот суд о срочной помощи в его тушении», — пишет Apple в 37-страничном документе. «Даже несмотря на то, что Epic может сделать это сама в одно мгновение, просто придерживаясь условий контракта, которые на протяжении многих лет успешно регулируют её отношения с Apple».

Далее компания Apple добавляет, что Epic могла избежать дальнейшего ущерба, связанного как с Fortnite, так и с Unreal Engine «простым нажатием клавиши». Также отмечается, что, отказываясь сделать это, Epic «держит своих клиентов в заложниках, чтобы получить рычаги влияния в деловом споре».

В целом, аргументация Apple сводится к тому, что компания предоставляет ценный сервис, поддерживая работу магазина App Store. Путём обхода правил магазина Epic сама разорвала контракт с Apple, и теперь компания может свободно устранять продукты Epic из своих сервисов. Вместе с тем, в документации содержатся новые сведения. Apple предполагает, что Epic начала эту судебную тяжбу отчасти, чтобы привлечь внимание к слабеющей франшизе.

«По причинам, не имеющим ничего общего с претензиями Epic к Apple, популярность Fortnite идёт на убыль. К июлю 2020 года интерес к Fortnite снизился почти на 70% по сравнению с октябрём 2019 года. Этот иск (и заголовки на первых полосах, которые он породил), похоже, является частью маркетинговой кампании, призванной оживить интерес к Fortnite», — говорится в документации Apple.

В документах Apple также говорится, что платформа iOS не является основным источником доходов Fortnite. Компания из Купертино цитирует

Epic, которая утверждает, что только 10% потребителей Fortnite регулярно играют на iPhone. Дополнительно утверждается, что Epic назвала Apple «самым маленьким кусочком пирога», когда речь шла о доходах. Таким образом, удаление игры из магазина не наносит Epic «непоправимого вреда» (как заявляла компания в собственных документах), и Apple считает, что Epic поднимает шум по другим, корыстным причинам. Наконец, Apple отвергает обвинения в том, что данная ситуация нанесла «репутационные потери» Epic, так как это «заранее спланированный медиа-блиц», который только привлекает внимание к компании.

Судебные слушания по данному спору между Epic и Apple запланированы на 28 сентября.

Источник: The Verge