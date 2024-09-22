Эпизодический персонаж «Дюна: часть вторая» будет играть значительную роль в третьем фильме

Режиссер Дени Вильнев рассказал о важном персонаже фильма по книге Фрэнка Герберта «Дюна: Мессия» Мессия». Во второй ленте у нее было лишь небольшое камео.

Режиссер рассказывает, что Алия, героиня Ани Тейлор-Джой будет иметь более значительную роль в третьей «Дюне». В отличие от произведений Герберта, в событиях первых двух фильмах маленькая сестра Пола Атрейдеса не появлялась и даже еще не родилась. Камео актрисы связано с видениями Пола о будущем, а о текущих событиях она узнает в чреве матери.

Ранее Вильнев говорил: «Съемки с Аней в Африке были чем-то более чем волшебным. Ее щедрость, откровенность и страсть действительно тронули меня. Я не могу дождаться, чтобы вернуться с ней на Арракис». По словам Тейлор-Джой, она встретилась с режиссером перед тем, как улетела в Австралию снимать «Фуриозу» Фуриозу» и заверила его, что сможет успеть, побывать в Австралии и Абу-Даби, чтобы получить короткую сцену в ленте.

«Аня стала Алией, как только я с ней познакомился. На самом деле я понял постфактум, что она всегда была Алией. Аня чувствует себя не из этого мира, будто она принадлежит к какому-то другому измерению, на один шаг в мечту», — рассказывает Вильнев.

Алия, которая стала суперистотой еще в чреве Джессики, будет играть более заметную роль в «Дюна: Мессия». Ко времени событий она станет влиятельной фигурой и будет иметь значительную политическую власть. Ее действия и решения будут иметь кардинальные последствия, что сделает ее одним из главных персонажей фильма. Соответственно это скажется на экранном времени.

Дени Вильнев работает над третьим фильмом «Дюна» уже через несколько месяцев после выхода второй части. Лента пока не получила даты выхода, но Warner Bros. в июне обнародовала график, по которому следующий фильм режиссера выйдет 18 декабря 2026 года. Неизвестно, будет ли это именно третья «Дюна», ведь канадский режиссер ранее говорил, что предпочел бы поработать до этого над чем-то другим.

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Источники: GameRant, Variety