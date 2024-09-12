Сериал «Дюна: Пророчество» будет «не таким детским», как «Звездные войны» — детали от актрисы Эмили Уотсон

Сериал дебютирует этой осенью, сосредоточившись на становлении ордена Бене Гессерит и событиях, происходивших за тысячи лет до событий фильмов «Дюна» Дени Вильнёва.
Одна из главных ролей в сериале отведена лидеру сестринства Вале Харконнен, которая станет ключевым игроком в начале вражды между Харконненами и Атридами. Ее сыграла Эмили Уотсон, которая поделились в новом интервью некоторыми подробностями будущего шоу
«Это очень интересная история, не детская… не похожая на «Звездные войны». В ней есть моральная сложность», — заявила Уотсон в комментарии Total Film. «Было здорово войти в этот мир с уверенностью, что у меня есть набор навыков, чтобы сделать все по-настоящему».
«Дюна» и «Звездные войны» — две несвязанные между собой научно-фантастические саги. В то же время, как отмечает сайт GameSpot, адаптация «Дюны» Дэвида Линча 1984 года «имела несчастье выйти вслед за оригинальной трилогией «Звездных войн», поэтому некоторые зрители не хотели ее воспринимать».
Сериал «Дюна: Пророчество», который экранизирует роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», изначально был заявлен под названием «Дюна: Сестричество» (впоследствии его обновили на «Дюна: Пророчество»). Шоу прошло долгий путь к экранизации, который включал многочисленные смены шоураннеров и творческую перезагрузку: в ноябре 2022 года Дайан Адему-Джон прекратила работу как соавтор сериала, но осталась на должности исполнительного продюсера, а в 2023 году из проекта ушли режиссер Юхан Ренк (сериал «Чернобыль») и исполнительница одной из главных ролей, актриса Ширли Хендерсон.
Сейчас в роли исполнительного продюсера и шоураннера выступает Элисон Шапкер. Анна Ферстер также стала исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов, включая первый. Сериал создан совместно стриминговым сервисом Max и Legendary Television (Legendary также продюсирует франшизу фильма).
Помимо Уотсон в сериале снялись Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел (который воплотит роль главного злодея), Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хьюстон, Хлоя Лиа, Джейд Анука, Фейлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Ифа Хайндс, Крис Мейсон и Шалом Бруне-Франклин.
Первый фильм «Дюна» от Дени Вильнёва дебютировал в 2021 году, а вторая часть вышла в марте 2024-го. Вместе они заработали в прокате более $1,1 млрд — третья «Дюна» в настоящее время в разработке.
Премьера сериала «Дюна: Пророчество», первый сезон которого будет состоять из 6 эпизодов, запланирована на ноябрь.
Второй трейлер сериала «Дюна: Пророчество» — становление Бене Гессерит
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