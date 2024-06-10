«Плохие парни 4» дебютировали с кассой в $105 млн, тогда как «Фуриоза» едва дотянула до $144 млн в третий уикенд

Четвертый фильм франшизы «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом мощно стартовал в прокате, заработав в дебютный уик-энд $105 млн (при бюджете в $100 млн).

$48,6 млн заработков пришлись на зарубежные рынки, что немного меньше результатов предшественника 2020 года «Плохие парни навсегда» с $50,3 млн. В то же время дебют четвертого фильма франшизы с официальным названием «Плохие парни: Все или ничего» был на 58% лучше широко прорекламированного приквела Безумного Макса «Фуриозы». На сегодня лента Warner Bros с Аней Тейлор-Джой в главной роли все еще далека от прибыльности (учитывая бюджет в $164 млн) и прибавила из-за рубежа в третий уик-энд всего $13,7 млн к общей кассе в $144,4 млн.

У «Королевства планеты обезьян» — тоже приличный куш в $359,8 млн со всего мира, тогда как «Годзилла и Конг: Новая империя» стал новым рекордсменом MonsterVerse с кассой в $570 млн (ранее самым кассовым фильмом серии был «Конг: Остров Черепа» 2017 года).

Главным мировым дебютантом следующих выходных (в Украине премьера запланирована на 13 июня) станет анимационный релиз Disney/Pixar «Головоломка 2» с пакетом новых эмоций, включая Тревожность — оригинал заработал $858 млн в мировом прокате, а на премии «Оскар» в 2016-м году его отметили как лучший анимационный фильм.