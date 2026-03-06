Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме

Amazon показала трейлер пятого и финального сезона «Пацанов» / The Boys, в котором разворачивается полноценная война: Билли Бутчер, Старлайт и компания пытаются побороть Хоумлендера, засевшего в Белом доме.





Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона и повествует об одноименном отряде, который борется со сверхмощными супергероями, злоупотребляющими своими способностями. Пятый сезон станет финальным для шоу и подведет группу к последней битве с Хоумлендером.

«В пятом и финальном сезоне мир Хоумлендера полностью подвластен его непредсказуемым, эгоманиакальным прихотям. Хьюи, ММ и Французик заключены в «Лагере свободы». Энни пытается сопротивляться превосходящей силе суперов. Кимико нигде не найти. Однако появление Мясника, готового использовать вирус, который сотрет всех суперов с лица земли, запускает цепь событий, которые навсегда изменят мир и всех в нем. Это кульминация, люди. Произойдут большие вещи», — из официального синопсиса.

Четвертый сезон «Пацанов» завершился в июле 2024 года, когда новый президент США ввел военное положение и фактически назначил Хоумлендера управлять страной. Всех Пацанов захватили — кроме Бутчера, который теперь имеет вирус и собственные неконтролируемые силы после употребления сыворотки, и Энни, которая вернула себе силы Старлайт и завербовала некоторых учеников Годолкина во 2 сезоне «Поколения Ви».





В продолжении свои роли повторяют Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Дженсен Эклз, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колби Минифи, Кэмерон Кроветти, Сьюзен Хейворд, Валори Карри и Дэйвид Диггз. Также к актерскому составу присоединились Джаред Падалеки и Миша Коллинз, таким образом воссоединив трио из «Сверхъестественного». В прошлом месяце Урбан, который играет Билли Бутчера, намекнул, что смерти персонажей в финальном сезоне будут постоянными и настаивал, что «никто не в безопасности».

Первые два эпизода пятого сезона «Пацанов» выйдут 8 апреля, остальные — по одному в неделю.

Расписание выхода эпизодов пятого сезона «Пацанов»