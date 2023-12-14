ЕС готовит антимонопольное распоряжение для Apple, отменяющее запрет на сторонние платежные системы в приложениях App Store

Компании также грозит штраф в размере $40 млрд.

Как сообщает Bloomberg, регуляторы ЕС заняли сторону Spotify в ее длительной борьбе против Apple и политики App Store, ограничивающей права конкурентов. В настоящее время в решение вносят последние штрихи и его официально обнародуют в начале следующего года.

Согласно документу, Apple получит большой штраф (до $40 млрд) и запрет использования практики, которую иностранные юристы называют «anti-steering» — компания не позволяет разработчикам использовать посторонние системы покупок в программах, кроме собственной с обязательной комиссией в размере 30%. Четыре года назад Spotify пожаловалась, что Apple вынуждает ее таким образом повышать цены на услуги, а в 2021 году Европейская комиссия выдвинула официальные антимонопольные обвинения против компании.

В предварительном заключении регуляторов говорилось, что Apple предлагает «несправедливые условия торговли» — в течение многих лет компания не позволяла стримингам-конкурентам, таким как Spotify, даже добавлять ссылки на посторонние платежные программы в собственных подписках. После антимонопольного расследования в Японии Apple несколько ослабила ограничения, ЕС — на очереди.

Европейская комиссия ранее заявила, что рассмотрит запрет Apple на сообщения о других формах оплаты, тогда как о комиссии речь не идет. Ранее было обнародовано отдельное расследование по платежной системе Apple, и сейчас компания ведет переговоры по урегулированию этого дела.

Подобный антимонопольный иск был подан Epic Games, и хотя судья занял сторону разработчика Fortnite, Apple подала апелляцию в Верховный суд и получила временную отсрочку.

В то же время Google в аналогичном деле с Epic на этой неделе получила несколько иной результат — суд признал, что техногигант незаконно «доминировал» среди магазинов программ.