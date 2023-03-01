Еврокомиссия vs Apple: дело Spotify рассматривает запрет сообщать клиентам о других формах оплаты и больше не касается внутренней системы платежей

В 2021 году Европейская комиссия выдвинула антимонопольные обвинения против Apple, решив, что компания может злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке потоковой передачи музыки. Apple получила «Заявление о возражениях», в котором были перечислены вопросы, требующие расследования по мнению Еврокомиссии.

Основными проблемами были названы принуждение разработчиков к использованию платежной системы Apple и запрет сообщать подписчикам об альтернативных (как правило, более дешевых) способах оплаты услуг вне iOS. Теперь же исполнительный орган ЕС объявил, что антимонопольное расследование будет касаться только второго вопроса.

Комиссия заявила, что запрет знакомить пользователей с альтернативными методами оплаты, наложенный на разработчиков, является «несправедливыми торговыми условиями» и нарушает статью 102 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU). В обновленном Заявлении указывается, что подобные обязательства «не являются необходимыми и соразмерными для предоставления [услуг] App Store на iPhone и iPad», наносят ущерб пользователям Apple, которые, вероятно, в конечном итоге будут платить больше, и негативно влияют на разработчиков приложений для потоковой передачи музыки «путем ограничения эффективного потребительского выбора».

Антимонопольное разбирательство в ЕС стало результатом жалобы Spotify, поданной против Apple в 2019 году, в которой компания обвинила технологического гиганта в применении дискриминационных методов, направленных на подавление конкурентов Apple Music. Если комиссия решит, что Apple действительно нарушила антимонопольное законодательство, то она может запретить поведение, нарушающее правила и оштрафовать Apple на 10% от ее годового оборота по всему миру.

В Spotify приветствовали заявление Европейской комиссии:

«Европейская комиссия еще раз совершенно ясно дала понять, что потребители являются конечными жертвами оскорбительного и антиконкурентного поведения Apple, и прекращение этого является главным приоритетом. Правила Apple, запрещающие Spotify и другим разработчикам сообщать потребителям о сделках или рекламных акциях через их собственные приложения, означают, что пользователи лишены возможности экономить деньги и пользоваться более качественным сервисом. Это напрямую вредит потребителям. С каждым днем ​​Apple продолжает душить конкуренцию и подавлять инновации. Сегодня Европейская комиссия посылает четкий сигнал о том, что Apple должна вести честную игру и позволить конкуренции работать. Импульс на стороне потребителей, но они заслуживают окончательного решения – и в ближайшее время.»

Apple сообщила, что удовлетворена сужением объема предъявляемых претензий. Компания надеется, что комиссия «прекратит расследование жалобы, которая не имеет оснований».

Источник: Engadget