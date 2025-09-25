Apple говорит, что на iPhone 17 Pro нет царапин — это "следы от MagSafe"

Оказывается, царапины, которые клиенты заметили на демонстрационных моделях iPhone 17 Pro, на самом деле не являются царапинами — по крайней мере со слов Apple.

Компания говорит, что следы, напоминающие царапины, оставляют изношенные держатели MagSafe в магазинах и этот «перенесенный материал» достаточно легко стереть. Подобные «следы» заметили и на некоторых моделях iPhone 16, а Apple в свою очередь пообещала заменить поврежденные подставки.

Очевидно, такое легкое объяснение может убедить не всех. Социальные сети пестрят снимками с царапинами, и на некоторых также изображены совершенно новые iPhone с отколотыми кусочками алюминиевого корпуса.

The quality of the iPhone 17 series is disappointing. Store display units have developed scratches and have their paint chipped off within the first couple of days. If you’re planning to get one, silver is the colour to go for! pic.twitter.com/qv3CmYT8NL — sid (@immasiddx) September 20, 2025

Интересно, что реальные тесты показывают, что покрытие из оксида алюминия Apple выбрала алюминий вместо титана для корпуса iPhone 17 Pro и Pro Max частично потому, что он позволяет работать при более низких температурах, которое использует Apple для плато камер iPhone 17 Pro, действительно довольно плохо держится. Зак Нельсон из JerryRigsEverything показал в своем видео, насколько большой вред ему могут нанести монеты и ключи, если окажутся в одном кармане со смартфоном.

Другая проблема: конденсат на iPhone Air, который владельцы обнаружили в первый день покупки. Темное «туманное» пятно внутри камеры появлялось после резкого перепада температуры или пребывания во влажной среде.

Ранее владельцы iPhone 17 также пожаловались на странные проблемы с Wi-Fi, которые возникают в момент, когда смартфон пытаются сопрячь с Apple Watch; а также на новый дизайн iOS 26, который прозвали «оптическим кошмаром»: согласно сообщениям, «жидкое стекло», особенно при использовании темных обоев или темной темы, приводит к «наклону ярлыков», в результате чего пользователи испытывают головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

