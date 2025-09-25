Новости Устройства 25.09.2025 comment views icon

Apple говорит, что на iPhone 17 Pro нет царапин — это "следы от MagSafe"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Apple каже, що на iPhone 17 Pro немає подряпин — це "сліди від MagSafe", які можна стерти

Оказывается, царапины, которые клиенты заметили на демонстрационных моделях iPhone 17 Pro, на самом деле не являются царапинами — по крайней мере со слов Apple.

Компания говорит, что следы, напоминающие царапины, оставляют изношенные держатели MagSafe в магазинах и этот «перенесенный материал» достаточно легко стереть. Подобные «следы» заметили и на некоторых моделях iPhone 16, а Apple в свою очередь пообещала заменить поврежденные подставки.

Очевидно, такое легкое объяснение может убедить не всех. Социальные сети пестрят снимками с царапинами, и на некоторых также изображены совершенно новые iPhone с отколотыми кусочками алюминиевого корпуса.

Интересно, что реальные тесты показывают, что покрытие из оксида алюминияApple выбрала алюминий вместо титана для корпуса iPhone 17 Pro и Pro Max частично потому, что он позволяет работать при более низких температурах, которое использует Apple для плато камер iPhone 17 Pro, действительно довольно плохо держится. Зак Нельсон из JerryRigsEverything показал в своем видео, насколько большой вред ему могут нанести монеты и ключи, если окажутся в одном кармане со смартфоном.

Другая проблема: конденсат на iPhone Air, который владельцы обнаружили в первый день покупки. Темное «туманное» пятно внутри камеры появлялось после резкого перепада температуры или пребывания во влажной среде.

Спецпроекты
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність
iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами

Ранее владельцы iPhone 17 также пожаловались на странные проблемы с Wi-Fi, которые возникают в момент, когда смартфон пытаются сопрячь с Apple Watch; а также на новый дизайн iOS 26, который прозвали «оптическим кошмаром»: согласно сообщениям, «жидкое стекло», особенно при использовании темных обоев или темной темы, приводит к «наклону ярлыков», в результате чего пользователи испытывают головокружение, нагрузку на глаза или даже тошноту.

Соперник Nokia 3310? Apple iPhone Air выдержал давление в 100 кг — едва треснул, но оставался рабочим

Источник: Phonearena, PCmag

Популярные новости

arrow left
arrow right
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Деревянный компьютер Apple-1 продали за $475 000
Xiaomi 17 Pro будет стоить на 45% меньше iPhone 17 Pro: также появились первые тесты и характеристики камеры
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн
Отчет Apple за Q3 2025: вышел трехмиллиардный iPhone, потеря $800 млн из-за новых пошлин, прибыль +10%
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Научно-фантастический сериал "Основание" по романам Айзека Азимова получит 4-й сезон
Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман
Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%
Видео свеженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо с конвейера
"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
Владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android, и пренебрегают безопасностью, — исследование
Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Пятый сезон сериала "Медленные лошади" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes
Официально: смартфоны Xiaomi 17 представят 25 сентября, анонс предлагает первый взгляд на базовую версию
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить