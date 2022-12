ЕС установил крайний срок для перехода на USB-C в смартфонах — 28 декабря 2024 года

Окончательный официальный срок, когда новые телефоны, которые продаются в Европейском Союзе, включая будущие iPhone, должны будут использовать USB-C для проводной зарядки: 28 декабря 2024 года.

Новое законодательство по USB-C было опубликовано в Официальном журнале ЕС, что делает его формально обязательным. Правила официально вступят в силу через 20 дней, а у отдельных стран-членов ЕС будет максимум 24 месяца, чтобы применить их.

Дата более или менее соответствует предварительным прогнозам, но до этого момента она оставалась точно неопределенной. Когда в июне 2022 года законодатели достигли первоначального согласия по законодательству, было отмечено, что оно будет применено «осенью 2024 года», но в октябре определение откорректировали на «до конца 2024 года».

