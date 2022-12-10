ЕС установил крайний срок для перехода на USB-C в смартфонах — 28 декабря 2024 года

Окончательный официальный срок, когда новые телефоны, которые продаются в Европейском Союзе, включая будущие iPhone, должны будут использовать USB-C для проводной зарядки: 28 декабря 2024 года.

Новое законодательство по USB-C было опубликовано в Официальном журнале ЕС, что делает его формально обязательным. Правила официально вступят в силу через 20 дней, а у отдельных стран-членов ЕС будет максимум 24 месяца, чтобы применить их.

Дата более или менее соответствует предварительным прогнозам, но до этого момента она оставалась точно неопределенной. Когда в июне 2022 года законодатели достигли первоначального согласия по законодательству, было отмечено, что оно будет применено «осенью 2024 года», но в октябре определение откорректировали на «до конца 2024 года».

It is official ‼️#CommonCharger published in the 🇪🇺 Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket Reminder on what this means ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC — IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) December 8, 2022

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Законодательство будет распространяться не только на смартфоны, но и на планшеты, цифровые камеры, наушники и портативные игровые консоли. Ноутбуки также должны со временем перейти на USB-C — но не раньше апреля 2026 года. Правила касаются только устройств с проводной зарядкой.

Apple, использующая проприетарный Lightning, ранее публично подтвердила, что планирует соблюдать новые правила, однако представитель компании ясно дал понять, что компания недовольна юридическим принуждением. Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак сказал, что компании «придется соблюдать» новые правила и раскритиковал их за «последствия для электронных отходов и неудобства для клиентов».

Раньше ходили слухи, что Apple, вероятно, воспользуется лазейкой и просто положит в комплект соответствующий переходник (формулирование в документе исключают такую возможность), а если все-таки откажется от Lightning в iPhone, то скорее предпочтет собственную технологию беспроводной зарядки MagSafe, чем USB-C.

Исходя из текущего графика выпуска, технически Apple не придется совершать переход к запуску флагманского iPhone в 2025 году, но отчеты указывают на то, что это может случиться раньше. Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что переход может произойти уже в следующем году.

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It’s expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple’s ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market’s focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories’ adoption of USB-C ports. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Марк Гурман из Bloomberg также заявил, что компания испытала использование USB-C, и говорит, что переход состоится «не раньше» 2023 года.

Источник: The Verge