ЕС утвердил ограничения, которые положат конец дуополии Apple и Google в сфере цифровых платформ – штрафы составят до 10% от глобального оборота (до 20% за повторное нарушение)

Европейский союз утвердил законодательные акты, ограничивающие полномочия крупных технологических компаний («привратников»), которые могут контролировать доступ к платформам приложений. Эти изменения, вероятно, повлияют на владельцев мобильных игровых (Google и Apple) и других платформ.

Законы Digital Markets Act (DMA, Закон о цифровых рынках) и Digital Services Act (DSA, Закон о цифровых сервисах) изначально были предложены ещё в 2020 году, а теперь они официально утверждены. «Привратниками» будут признаваться крупные технологические компании, имеющие укоренившихся позиций на рынке. С большой долей вероятности, «привратниками» классифицируют Apple и Google.

«Привратникам» придётся соблюдать ограничения, направленные на пресечение антиконкурентного поведения. Например, теперь они должны разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних магазинов приложений и загружать их непосредственно из интернета. Epic Games судится с Apple и Google за это право, что противоречит политике платформы. «Привратники» также должны будут разрешать использование сторонних платёжных систем в приложениях и позволять разработчикам продвигать предложения за пределами платформ «привратника».

Кроме того, «привратники» должны будут позволить разработчикам интегрировать свои приложения и сервисы напрямую с приложениями, принадлежащими «привратникам». Это означает, что разработчики получат возможность интеграции с такими сервисами, как обмен сообщениями, голосовые вызовы и видеовызовы. Разработчики также получат доступ к аппаратным функциям, таким как NFC, технологии безопасности, средства аутентификации и ПО для управления этими технологиями.

Предполагается, что все эти изменения принесут выгоду конечным потребителям. Разработчики смогут предлагать более дешевые сервисы на своих собственных сайтах, избегая комиссии платформы в размере 30% от стоимости покупки. Или же они смогут использовать высвободившиеся средства доля улучшения сервисов. Вместе с тем потребители смогут удалить любое приложение и отказаться от подписки на основные сервисы платформы. И ещё у пользователей будет возможность изменить голосовой помощник по умолчанию на сторонний вариант, поделиться данными и показателями с разработчиками или конкурентами платформы. Сюда также входят данные об эффективности маркетинга и рекламы.

Каждая платформа должна будет создать независимую группу для контроля за соблюдением ею требований законодательства ЕС. «Привратникам» не будет разрешено предварительно устанавливать ПО и требовать от пользователей использования любого ПО по умолчанию, такого как браузеры. «Привратники» не могут отдавать предпочтение своим собственным приложениям, продуктам или сервисам. И они должны будут информировать ЕС о любых слияниях и поглощениях.

Наконец, «привратники» не смогут повторно использовать личные данные пользователей, собранные их сервисами, для целей другого сервиса. И ещё они не могут устанавливать несправедливые условия для бизнес-пользователей.

За нарушение нового законодательства ЕС предусмотрены штрафы до 10% от общего годового дохода или до 20% в случае повторного нарушения. Также предусмотрены и другие санкции.

Источник: venturebeat