Еще 18 хромбуков вскоре получат поддержку приложений Linux
Google объявила о внедрении в ОС Chrome OS
костыля виртуальной машины на базе Debian Stretch для обеспечения возможности запуска на хромбуках приложений для Linux еще в мае на I/O 2018. До недавнего времени лишь две модели хромбуков поддерживали эту возможность – топовые Google Pixelbook и Samsung Chromebook Plus. Но вот сейчас еще 18 хромбуков получили поддержку Linux-приложений.
Это стало возможным благодаря обеспечению совместимости с архитектурой Intel Apollo Lake. Список совместимости пополнили сразу 18 моделей производства Lenovo, Acer, ASUS и Dell.
На форуме XDA-Developers есть полный перечень мобильных устройств на платформе Apollo Lake, которые теперь могут запускать приложения Linux наравне с родными. Вот этот список:
|Производитель
|Модель ноутбука
|Кодовое название
|Системная плата
|Lenovo
|Lenovo Thinkpad 11e Chromebook / Lenovo Thinkpad Yoga 11e Chromebook
|Pyro
|reef
|Lenovo
|Lenovo 500e Chromebook
|Robo360
|coral
|Lenovo
|Lenovo 100e Chromebook
|Robo
|coral
|Acer
|Acer Chromebook Spin 11 R751T
|Electro
|reef
|Acer
|Acer Chromebook 15 CB515-1HT/1H
|Sand
|reef
|Acer
|Acer Chromebook 11 (C732, C732T, C732L & C732LT )
|Astronaut
|coral
|Acer
|Acer Chromebook 11 (CB311-8H & CB311-8HT)
|Santa
|coral
|Acer
|Acer Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN)
|Lava
|coral
|Asus
|ASUS Chromebook Flip C213SA
|Reef
|reef
|Dell
|Dell Chromebook 11 5190
|Nasher
|coral
|Dell
|Dell Chromebook 11 2-in-1 5190
|Nasher360
|coral
На XDA-Developers отмечают, что список не окончательный, так как могут быть и другие модели на системных платах Reef и Coral, которые они пропустили.
Процессоры Intel Apollo Lake относятся к энергоэффективной линейке мобильных чипов бюджетного уровня. По производительности они проигрывают чипам Kaby Lake, на которых построены Pixelbook и HP Chromebook X2, но в целом их возможностей достаточно для запуска базовых приложений Linux. К тому же, ключевым здесь является слово «бюджетный», хромбуки на чипах Apollo Lake значительно доступнее по цене, нежели тот же Pixelbook.
Важно отметить, что соответствующее обновление пока только разрабатывается и доступно в каналах для разработчиков Canary и Developer. Стабильная версия Chrome OS, которая принесет поддержку Linux-приложений для большего числа хромбуков, выйдет после следующего обновления Chrome (Chrome 69).
Источник: XDA-Developers