Еще 18 хромбуков вскоре получат поддержку приложений Linux

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Google объявила о внедрении в ОС Chrome OS костыля виртуальной машины на базе Debian Stretch для обеспечения возможности запуска на хромбуках приложений для Linux еще в мае на I/O 2018. До недавнего времени лишь две модели хромбуков поддерживали эту возможность – топовые Google Pixelbook и Samsung Chromebook Plus. Но вот сейчас еще 18 хромбуков получили поддержку Linux-приложений.

Это стало возможным благодаря обеспечению совместимости с архитектурой Intel Apollo Lake. Список совместимости пополнили сразу 18 моделей производства Lenovo, Acer, ASUS и Dell.

На форуме XDA-Developers есть полный перечень мобильных устройств на платформе Apollo Lake, которые теперь могут запускать приложения Linux наравне с родными. Вот этот список:

Производитель Модель ноутбука Кодовое название Системная плата Lenovo Lenovo Thinkpad 11e Chromebook / Lenovo Thinkpad Yoga 11e Chromebook Pyro reef Lenovo Lenovo 500e Chromebook Robo360 coral Lenovo Lenovo 100e Chromebook Robo coral Acer Acer Chromebook Spin 11 R751T Electro reef Acer Acer Chromebook 15 CB515-1HT/1H Sand reef Acer Acer Chromebook 11 (C732, C732T, C732L & C732LT ) Astronaut coral Acer Acer Chromebook 11 (CB311-8H & CB311-8HT) Santa coral Acer Acer Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN) Lava coral Asus ASUS Chromebook Flip C213SA Reef reef Dell Dell Chromebook 11 5190 Nasher coral Dell Dell Chromebook 11 2-in-1 5190 Nasher360 coral

На XDA-Developers отмечают, что список не окончательный, так как могут быть и другие модели на системных платах Reef и Coral, которые они пропустили.

Процессоры Intel Apollo Lake относятся к энергоэффективной линейке мобильных чипов бюджетного уровня. По производительности они проигрывают чипам Kaby Lake, на которых построены Pixelbook и HP Chromebook X2, но в целом их возможностей достаточно для запуска базовых приложений Linux. К тому же, ключевым здесь является слово «бюджетный», хромбуки на чипах Apollo Lake значительно доступнее по цене, нежели тот же Pixelbook.

Важно отметить, что соответствующее обновление пока только разрабатывается и доступно в каналах для разработчиков Canary и Developer. Стабильная версия Chrome OS, которая принесет поддержку Linux-приложений для большего числа хромбуков, выйдет после следующего обновления Chrome (Chrome 69).

Источник: XDA-Developers