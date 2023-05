Еще больше рекламы в Gmail — теперь сообщения от спонсоров «‎разбросаны» по всей папке с входящими письмами

Google представила ряд обновлений в почте Gmail – в частности запуск «галочек‎» верификации или генеративного ИИ в тестовом режиме, а вот об увеличенном количестве рекламы в новых и достаточно неожиданных местах сообщить, похоже, забыла.

Пользователи в соцсетях делятся скриншотами, где рекламные объявления расположены в фильтре «Обновления» папки «Входящие», предназначенном для сбора электронных писем, которые касаются заказов, выбранных акций, платежных выписок и т.п.

И, собственно, проблема в том, что различить обычные и рекламные письма теперь трудновато, даже несмотря на то, что возле спонсорских писем размещена маленькая пометка «Объявление».

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL

Хотя Gmail уже давно размещает рекламу вверху фильтров «Акции» и «Соцсети», она никогда не появлялась прямо между сообщениями. Непонятно, это тест или постепенное развертывание – в моей почте пока без изменений.

Некоторые клиенты Gmail сообщили, что с мобильных устройств в папке с «Входящими» в последние дни отображается еще и полноразмерная реклама.

since selling your data was not enough, now they have full-sized ads in the gmail app. 🤭

(recently bought shoes from a website on vpn through a secondary account; the only way google can know about that is by reading my email about order updates. and no, i did not share my… pic.twitter.com/hTLfDI2ILu

— Sahil Bawa (@MrSahilBawa) April 29, 2023