Новости Софт 08.05.2023 в 10:00

Еще больше рекламы в Gmail — теперь сообщения от спонсоров «‎разбросаны» по всей папке с входящими письмами

Катерина Даньшина

Автор новостей

Google представила ряд обновлений в почте Gmail – в частности запуск «галочек‎» верификации или генеративного ИИ в тестовом режиме, а вот об увеличенном количестве рекламы в новых и достаточно неожиданных местах сообщить, похоже, забыла.

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Пользователи в соцсетях делятся скриншотами, где рекламные объявления расположены в фильтре «Обновления» папки «Входящие», предназначенном для сбора электронных писем, которые касаются заказов, выбранных акций, платежных выписок и т.п.

И, собственно, проблема в том, что различить обычные и рекламные письма теперь трудновато, даже несмотря на то, что возле спонсорских писем размещена маленькая пометка «Объявление».

Хотя Gmail уже давно размещает рекламу вверху фильтров «Акции» и «Соцсети», она никогда не появлялась прямо между сообщениями. Непонятно, это тест или постепенное развертывание – в моей почте пока без изменений.

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Некоторые клиенты Gmail сообщили, что с мобильных устройств в папке с «Входящими» в последние дни отображается еще и полноразмерная реклама.

На сайте Google сказано, что Gmail теперь «разворачивает рекламу в верхней части вкладок пользователей‎». В комментарии одному из пользователей официальный аккаунт Gmail в Twitter сказал, что «размещение рекламы внутри папки «Входящие‎» – это не очень хорошо» и направил его на страницу поддержки, где объясняется, как работает реклама в почте.

В более позднем официальном комментарии Google сказано, что компания «экспериментирует с форматами рекламы»:

«Мы постоянно экспериментируем с форматами и работаем над тем, чтобы помочь людям открывать новые компании и общаться с ними. На вкладке «Реклама» отображаются рекламные электронные письма от компаний, на которые подписались люди, а также предложения от компаний, которые могут понравиться людям. В прошлом году мы развернули рекламу «Instream» на вкладке «Реклама» на мобильных устройствах, а в прошлом месяце расширили ее на компьютеры».

Источник: The Verge, 9to5google


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