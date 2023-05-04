В Gmail теперь тоже есть «синие галочки» верификации — они помогут легче отличать официальные письма от мошеннических

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) – это средство идентификации отправителя в Gmail, благодаря которому к рассылке прилагается логотип бренда. Все компании, прошедшие эту проверку, должны автоматически получить синие галочки в ближайшие дни.

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В сообщении в блоге Google пишут, что дополнительная отметка верификации еще больше обезопасит пользователей и поможет отличить настоящие письма компании от сообщений мошенников. При наведении курсора на галочку отобразится приметка, что отправитель подтвердил, что является владельцем домена и изображения профиля.

«Синие галочки‎» уже давно использовали в Twitter для верификации пользователей – однако перезапуск подписки Blue, инициированный новым владельцем соцсети Илоном Маском, превратил верификацию в «удовольствие‎», которое может позволить себе каждый, заплатив $8 в месяц. Собственные версии значков верификации есть и других программ – от Tinder до Pinterest и YouTube, а недавно Meta начала тестировать продажу «галочек‎» для аккаунтов Facebook и Instagram.

В Gmail «синие галочки‎» помогут пользователям быстро понять, реальный ли бренд прислал им письмо – тем более не всем известно, как работает система BIMI и что означает логотип, добавленный к сообщению компании.

Среди других изменений – преобразование значка «замка‎», который появляется в адресной строке на пиктограмму, похожую на меню управления. Google утверждает, что в исследовании, проведенном в 2021 году, оказалось, что только 11% пользователей действительно понимали его целевое назначение – большинство считали, что это признак того, что сайт надежный («замок» указывает на то, что сайт защищен протоколом HTTPS, который делает невозможным перехват трафика в виде открытого текста, но не защищает от фишинга). Правда, изменения будут введены только в начале сентября 2023 года.

Ранее Google разрешила использовать ключи доступа для входа в аккаунты – это более надежная альтернатива, которая может заменить традиционные пароли или другие системы входа (2FA или проверку через SMS) локальным PIN-кодом или собственной биометрической аутентификацией устройства (например отпечатком пальца или идентификатором лица).