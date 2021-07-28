eSIM на Apple Watch в Україні — на українському сайті Apple з’явилась інструкція налаштування функції





Минулого тижня власникам Apple Watch в Україні увімкнути функцію ЕКГ та сповіщення про аритмію, і в коментарях до нашої новини згадали про не менш (а для декого навіть і більш) очікувану подію — впровадження підтримки функціональності eSIM українськими операторами мобільного зв’язку. І ось зараз з’явилось явне свідчення наближення цієї події.

На українському сайті Apple з’явилась детальна інструкція налаштування стільникового зв’язку на Apple Watch. Цікаво, що відповідна сторінка була створена 19 липня — в день запуску в Україні функції ЕКГ та сповіщень про аритмію на Apple Watch. Хай там як, додавання цієї інструкції явно свідчить, що Apple спільно з українськими операторами готується до впровадження підтримки eSIM на Apple Watch. Це дозволить повноцінно використовувати в Україні моделі Apple Watch з підтримкою 4G LTE — здійснювати виклики, відповідати на повідомлення та отримувати сповіщення, коли смартфон iPhone не знаходиться поруч.

Коли відбудеться запуску eSIM на Apple Watch в Україні — поки невідомо.