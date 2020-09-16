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Эталонная AMD Radeon RX 6900 XT позирует перед камерой

Эталонная AMD Radeon RX 6900 XT позирует перед камерой

Эталонная AMD Radeon RX 6900 XT позирует перед камерой


Вслед за официальным рендером эталонной Radeon RX 6000 появились и живые фото — их вместе с новыми подробности о грядущей линейке игровых видеокарт «красных» сообщил видеоблогер JayzTwoCents.

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Видеоблогер опубликовал рендеры с разными вариантами конструкции СО — с двумя и тремя вентиляторами. Судя по всему, более мощная СО с тремя вентиляторами предназначена для флагманских карт Radeon RX 6900 (XT), тогда как модели среднего уровня Radeon RX 6700/6800 обойдутся двумя вентиляторами в СО. Интересно, что в обоих случаях торце можно заметить два 8-контактных разъема питания.

Одновременно стало известно, что новые карты Navi 2X с архитектурой RDNA 2-го поколения будут поддерживать аппаратное декодирование AV1. По крайней мере, в свежем патче ядра Linux поддержка указана и для GPU Navi 21 (Sienna Cichlid), и для Navi 22 (Navy Flounder).

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Напомним, AV1 — это открытый стандарт сжатия видео, продвигаемый на замену популярному проприетарному кодеку H.264/H.265 консорциумом Open Media Alliance. Он ощутимо превосходит H.264 и VP9 по уровню сжатия — до 30%.

Полноценный анонс серии RX 6000 пройдет 28 октября

Источник: Videocardz (2)

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