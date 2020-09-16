Эталонная AMD Radeon RX 6900 XT позирует перед камерой

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Вслед за официальным рендером эталонной Radeon RX 6000 появились и живые фото — их вместе с новыми подробности о грядущей линейке игровых видеокарт «красных» сообщил видеоблогер JayzTwoCents.

Видеоблогер опубликовал рендеры с разными вариантами конструкции СО — с двумя и тремя вентиляторами. Судя по всему, более мощная СО с тремя вентиляторами предназначена для флагманских карт Radeon RX 6900 (XT), тогда как модели среднего уровня Radeon RX 6700/6800 обойдутся двумя вентиляторами в СО. Интересно, что в обоих случаях торце можно заметить два 8-контактных разъема питания.

Одновременно стало известно, что новые карты Navi 2X с архитектурой RDNA 2-го поколения будут поддерживать аппаратное декодирование AV1. По крайней мере, в свежем патче ядра Linux поддержка указана и для GPU Navi 21 (Sienna Cichlid), и для Navi 22 (Navy Flounder).

Напомним, AV1 — это открытый стандарт сжатия видео, продвигаемый на замену популярному проприетарному кодеку H.264/H.265 консорциумом Open Media Alliance. Он ощутимо превосходит H.264 и VP9 по уровню сжатия — до 30%.

Полноценный анонс серии RX 6000 пройдет 28 октября

Источник: Videocardz (2)