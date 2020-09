AMD назвала даты презентаций процессоров Zen 3 и видеокарт RDNA 2 — 8 и 28 октября соответственно

AMD разослала приглашения на виртуальные ивенты, посвященные запуску новых продуктов — следующего поколения процессоров Zen 3 и видеокарт RDNA 2.

It’s going to be an exciting fall for gamers… time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0

— Lisa Su (@LisaSu) September 9, 2020