AMD назвала даты презентаций процессоров Zen 3 и видеокарт RDNA 2 — 8 и 28 октября соответственно





AMD разослала приглашения на виртуальные ивенты, посвященные запуску новых продуктов — следующего поколения процессоров Zen 3 и видеокарт RDNA 2.

It’s going to be an exciting fall for gamers… time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0 — Lisa Su (@LisaSu) September 9, 2020

8 октября состоится анонс процессоров на архитектуре Zen 3 — сейчас все указывает на то, что первыми носителями новой архитектуры станут массовые настольные CPU Ryzen 4000 (Vermeer), которые заменят собой нынешние модели Ryzen 3000 (Matisse) и их ускоренные версии Ryzen 3000XT (Matisse Refresh). Шоу стартует в 19:00 по киевскому времени.

Мы уже знаем о CPU Vermeer достаточно много — они перейдут на весьма перспективную архитектуру Zen 3, которая обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2, нарастят частоты под 5 ГГц, в том числе благодаря более совершенному техпроцессу 7 нм+, но при этом сохранят исполнение AM4 и 16 ядер в максимальной конфигурации. Буквально на днях появились данные, указывающие на высокую вероятность появления в линейке Ryzen 4000 10-ядерных моделей.

Ранее были сообщения, что AMD может нарушить логическую последовательность и выпустить десктопные процессоры Zen 3 на рынок под названием Ryzen 5000, пропустив Ryzen 4000, чтобы устранить отставание от APU для настольных мобильных систем по номеру серии.

Тизер подтверждает конструкцию с двумя 7-нм чиплетами Zen 3, также называемые Core Complex Die или CCD, и единый 12-нм кристалл ввода-вывода на одной подложке.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m — Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020

Следом за процессорами Zen 3 дебютирует новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения во главе с флагманским Big Navi, который должен ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент. Шоу пройдет 28 октября, начало — 19:00 по киевскому времени. Подробностей о видеокартах RDNA 2 в сети, увы, немного. Не секрет, что графическая архитектура RDNA 2 будет поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей, технологию Variable Rate Shading, а также полуторакратное увеличение производительности на ватт относительно нынешних GPU Navi.

По предварительным данным, в максимальной конфигурации GPU Navi 21 с площадью кристалла 505 мм² получит 80 вычислительных модулей CU (5120 потоковых процессоров и 320 текстурных блоков). Также ранее мы слышали, что AMD планирует использовать память GDDR6 — 24 ГБ или даже 32 ГБ памяти — и 384-битную или 512-битную шину. Ранее были сообщения, что флагманская карта RDNA 2 выйдет раньше новых консолей Sony и Microsoft, а лежащий в ее основе GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon. На фоне впечатляющих характеристик конкурирующих адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3000 весьма интересно, чем ответит AMD, особенно в части ценовой политики.

Сегодня в сети появились предполагаемые фотографии инженерной платы AMD Radeon RX 6000 с двумя разъемами питания, один из которых является восьмиконтактным. Плата оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 производства Samsung и 256-битным интерфейсом.

Источник: AMD и Videocardz