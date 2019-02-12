«Это как сравнить дизельный и бензиновый ДВС»: «Роскосмос» указал Илону Маску на некорректность сравнения ЖРД Raptor и РД-180

Вскоре после того, как Илон Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX Raptor над РД-180 по показателю давления в камере сгорания (по итогам последних огневых испытаний Raptor была взята планка 268,9 бара), российский «Роскосмос» поспешил сделать ответное заявление, указав на некорректность сравнения этих двух двигателей.

«Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема — «кислород-керосин», а это иные параметры работы двигателя. Это как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания», — сообщает «Роскосмос» со ссылкой на главного конструктора предприятия-разработчика РД-180 НПО «Энергомаш» Петра Левочкина, добавляя, что двигатель РД-180 сертифицирован с запасом в 10% (реальное давление у него превышает 280 бар).

Также в «Роскосмос» отметили, что для двигателей типа «газ-газ», к которому принадлежит Raptor, 269 атмосфер — вполне обычный показатель, добавив, что в собственных разработках подобных схем закладывают этот параметр, «не являющийся выходной характеристикой двигателя, такой как тяга и удельный импульс», на уровне свыше 300 атмосфер.

Источник: «Интерфакс»