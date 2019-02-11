Прототип двигателя Raptor для новых ракет и кораблей SpaceX установил новый рекорд по давлению в камере сгорания. Предыдущий рекорд принадлежал российскому РД-180

Неделю назад Илон Маск опубликовал видео, снятое во время первых стендовых испытаний опытного (летного) образца двигателя Raptor, который будет использоваться в следующем поколении ракет и космических аппаратов SpaceX (конечно же, речь о Super Heavy и Starship). Тогда во время двухсекундного прожига при давлении в камере сгорания 170 бар была достигнута тяга 116 тс [1 137 кН], что составляет 60% от номинального значения. 7 февраля прошли очередные стендовые испытания с использованием «теплых» компонентов топлива, по итогам которых Илон Маск отрапортовал об успешном подтверждении проектной мощности — достижении уровня тяги в 172 тс [1 686 кН] при давлении в камере сгорания 257 бар [25,7 МПа]. Но этой ночью во время очередных испытаний опытный образец двигателя Raptor инженерам SpaceX удалось довести до 268,9 бара, что является новым абсолютным рекордом среди ракетных двигателей.

Предыдущий рекорд по этому показателю, характеризующем эффективность двигателя, принадлежал… советскому двигателю РД-180. По данным НПО «Энергомаш», давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.

Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY — Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019

«Сегодня Raptor взял планку 268,9 бара. Это превышает предыдущий рекорд, поставленный потрясающим российским РД-180. Отличная работа команды инженеров-тестировщиков @SpaceX!»

Да, преимущество сравнительно небольшое. Но тут нужно учитывать, что в данном случае мы говорим о прототипе двигателя Raptor, работающем на жидком метане. Очевидно, что это далеко не предел возможностей Raptor.

Таким образом, Илон Маск сдержал свое обещание. В декабре прошлого года, обсуждая марку нержавеющей стали для топливных баков в твиттере, Маск твердо заявил о намерении превзойти РД-180 по показателю давления в камере сгорания. Справедливости ради отметим, что первоначально Маск говорил о 300 барах. Впрочем, это явно не последние стендовые наземные испытания перед переходом к летным тестам.

Напомним, три таких двигателя должен получить экспериментальный уменьшенный прототип корабля Starship, который в ближайшие месяц-два должен совершить ряд тестовых прыжков по аналогии с программой Grasshopper на малую высоту. Финальная же версия корабля Starship, согласно текущим планам, будет иметь семь двигателей Raptor, а ракета Super Heavy для вывода корабля в космос получит 31 такой двигатель.

Ранее SpaceX с большим оптимизмом говорила, что Starship может совершить свой первый полноценный полет в космос в рамках демонстрационной миссии уже в 2020 году, но с учетом сложности реализации проекта, весьма вероятно, что в итоге сроки будут перенесены несколько раз.

Источник: Twitter Илон Маск