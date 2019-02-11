Прототип двигателя Raptor для новых ракет и кораблей SpaceX установил новый рекорд по давлению в камере сгорания. Предыдущий рекорд принадлежал российскому РД-180
Неделю назад Илон Маск опубликовал видео, снятое во время первых стендовых испытаний опытного (летного) образца двигателя Raptor, который будет использоваться в следующем поколении ракет и космических аппаратов SpaceX (конечно же, речь о Super Heavy и Starship). Тогда во время двухсекундного прожига при давлении в камере сгорания 170 бар была достигнута тяга 116 тс [1 137 кН], что составляет 60% от номинального значения. 7 февраля прошли очередные стендовые испытания с использованием «теплых» компонентов топлива, по итогам которых Илон Маск отрапортовал об успешном подтверждении проектной мощности — достижении уровня тяги в 172 тс [1 686 кН] при давлении в камере сгорания 257 бар [25,7 МПа]. Но этой ночью во время очередных испытаний опытный образец двигателя Raptor инженерам SpaceX удалось довести давление в камере сгорания до 268,9 бара, что является новым абсолютным рекордом среди ракетных двигателей.
Предыдущий рекорд по этому показателю, характеризующем эффективность двигателя, принадлежал… советскому двигателю РД-180. По данным НПО «Энергомаш», давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.
Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY
— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019
«Сегодня Raptor взял планку 268,9 бара. Это превышает предыдущий рекорд, поставленный потрясающим российским РД-180. Отличная работа команды инженеров-тестировщиков @SpaceX!»
Да, преимущество сравнительно небольшое. Но тут нужно учитывать, что в данном случае мы говорим о прототипе двигателя Raptor, работающем на жидком метане. Очевидно, что это далеко не предел возможностей Raptor.
Таким образом, Илон Маск сдержал свое обещание. В декабре прошлого года, обсуждая марку нержавеющей стали для топливных баков Starship в твиттере, Маск твердо заявил о намерении превзойти РД-180 по показателю давления в камере сгорания. Справедливости ради отметим, что первоначально Маск говорил о 300 барах. Впрочем, это явно не последние стендовые наземные испытания перед переходом к летным тестам.
Напомним, три таких двигателя должен получить экспериментальный уменьшенный прототип корабля Starship, который в ближайшие месяц-два должен совершить ряд тестовых прыжков по аналогии с программой Grasshopper на малую высоту. Финальная же версия корабля Starship, согласно текущим планам, будет иметь семь двигателей Raptor, а ракета Super Heavy для вывода корабля в космос получит 31 такой двигатель.
Ранее SpaceX с большим оптимизмом говорила, что Starship может совершить свой первый полноценный полет в космос в рамках демонстрационной миссии уже в 2020 году, но с учетом сложности реализации проекта, весьма вероятно, что в итоге сроки будут перенесены несколько раз.
Источник: Twitter Илон Маск
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. Затем Маск дважды вносил существенные изменения в проект.
- В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с помощью связки Starship + Super Heavy компания SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году, а спустя еще год в 2024 году запустить пилотируемую миссию на Марс. В будущем система должна заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальным средством не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.