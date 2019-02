Прототип двигателя Raptor для новых ракет и кораблей SpaceX установил новый рекорд по давлению в камере сгорания. Предыдущий рекорд принадлежал российскому РД-180

Неделю назад Илон Маск опубликовал видео, снятое во время первых стендовых испытаний опытного (летного) образца двигателя Raptor, который будет использоваться в следующем поколении ракет и космических аппаратов SpaceX (конечно же, речь о Super Heavy и Starship). Тогда во время двухсекундного прожига при давлении в камере сгорания 170 бар была достигнута тяга 116 тс [1 137 кН], что составляет 60% от номинального значения. 7 февраля прошли очередные стендовые испытания с использованием «теплых» компонентов топлива, по итогам которых Илон Маск отрапортовал об успешном подтверждении проектной мощности — достижении уровня тяги в 172 тс [1 686 кН] при давлении в камере сгорания 257 бар [25,7 МПа]. Но этой ночью во время очередных испытаний опытный образец двигателя Raptor инженерам SpaceX удалось довести до 268,9 бара, что является новым абсолютным рекордом среди ракетных двигателей.

Предыдущий рекорд по этому показателю, характеризующем эффективность двигателя, принадлежал… советскому двигателю РД-180. По данным НПО «Энергомаш», давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.

Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019