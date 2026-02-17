tradfi
"Это не Бог войны": создатель God of War назвал спин-офф Sons of Sparta "оскорблением франшизы"

Создатель God of War Дэвид Джаффе резко раскритиковал спин-офф God of War: Sons of Sparta, назвав его «оскорблением франшизы» и игрой, которую вообще нельзя относить к серии.


Проект анонсировали и сразу выпустили в конце февральской трансляции PlayStation State of Play. Это экшн-платформер в стиле метроидваний от Mega Cat Studios, который выступает приквелом к оригинальной трилогии. По сюжету, молодой Кратос вместе с братом проходит тренировку еще до событий первых игр. Критики встретили игру сдержанно: на Metacritic проект имеет 73 балла, на OpenCritic — 74, но там ее рекомендуют лишь 27% рецензентов. По отзывам в PlayStation Store, игра «довольно хорошая», но на старте не получила поддержки PS5 Pro Enhanced.

А вот создатель God of War имеет противоположное мнение. После примерно часа игры он опубликовал видео, где четко дал понять, что концепция его не устраивает.

«Это именно тот тип игры, о котором я всегда мечтал — в формате 2.5D God of War, я очень увлекся. Но это, по моему мнению, не то, о чем я говорил. Я купил эту игру, она стоит $30, мне она не нравится и я ее не рекомендую», — говорит Джаффе.

Далее он поставил под сомнение сам факт существования такого спин-оффа и решение Sony его одобрить.


«Это отнюдь не плохая игра, она замечательная, управление приличное… но для меня самое интересное то, почему она существует? Я не понимаю. Это не God of War», — добавляет он.

Дэвид Джаффе о спин-оффе God of War: Sons of Sparta

Босса франшизы раздражало то, что персонажи слишком часто останавливаются, чтобы разговаривать. Болтовня мешала ему продолжать прохождение, да и сам тон прохождения оказался слишком «детским» для серии.

«Давайте просто сделаем из него какого-то обычного проклятого ребенка, как мы смотрим детское телешоу на Kids WB или что-то в этом роде. [Фанаты] хотели что-то вроде Blasphemous — насильственного, кровавого, серьезного, с тональностью ранних игр God of the War», — замечает Дэвид.

Отдельно Джаффе подчеркнул, что проблема не в качестве игры как таковой, а в том, как она использует бренд. Он даже сравнил проект с фильмом о Джоне Уике, где герой просто сидит в кафе и разговаривает, вместо того чтобы делать то, за что его любят.

«Единственное, что обидно, — это ее унифицированность. Единственное, что обидно, — это ее неспособность отобразить лицензию, бренд», — указывает создатель.

Позже он дал Sons of Sparta второй шанс на несколько часов, после чего вернулся с другим роликом с критикой. Среди проблем он назвал «запутанный визуальный шум во время боя» и «нарушение визуальных несоответствий в геймплее». Так же он раскритиковал «глючный и запутанный пользовательский интерфейс», а также «диалоги детского уровня и плохую игру актеров озвучивания».

В итоге он заявил, что игра выглядит «не готовой к выпуску». При этом сам спин-офф имеет смешанную реакцию: часть игроков хвалит боевую систему, но многие критикуют отход от тона классических God of War. Дополнительную путаницу вызвала функция «1-2 игрока» в PlayStation Store. Студии Sony Santa Monica пришлось объяснять, что говорится не о полноценном кооперативе, а лишь о режиме испытаний, который открывается после завершения игры.

Источник: ComicBook, IGN

