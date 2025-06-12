«Джон Уик 5»: режиссер все еще не знает, как «притянуть за уши» героя Киану Ривза в новый фильм

Возвращение Киану Ривза в «Джон Уик 5» оказалось загадкой не только для зрителей, но и сценаристов. Режиссер Чад Стахелски столкнулся с сценарными проблемами.

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Известно, что Киану Ривз согласился на участие в проекте, хотя говорил обратное, а Lionsgate охотно позволила продлить франшизу. Остается один вопрос — как именно вернуть Джона Уика после финала четвертого фильма? Напомним, что в конце «Джона Уика 4» главный герой получает серьезные ранения и умирает (как казалось). Вместе с тем нам показывают его могилу, где с ним прощаются Уинстон (Иэн МакШейн) и Король Бауэри (Лоуренс Фишберн).

Но зрители видят только, как Вик теряет сознание — момент смерти остался за кадром. Как предсказывали фанаты, в этом моменте студия нашла лазейку для возвращения. Хотя его воскрешение еще та головоломка, поскольку Джон Уик получил действительно много ранений, которые почти точно выглядели смертельными. И сейчас Стахелски признал: сценарист Майк Финч и он работают над историей, как развязать этот главный сюжетный трюк.

«Я не собираюсь вам врать, это немного загадочно. Мы с Майком Финчем — сценаристом четвертой части, который также пишет пятую — имеем довольно хорошую историю, которая, как мне кажется, крутая. Когда у нас будет 50-страничный сценарий и если мы почувствуем, что это то, что надо, мы сядем с Киану и доведем его до идеала. Смотрите, кажется, все этого хотят. Вопрос лишь в том, сможем ли мы это раскрыть. Мы активно над этим работаем. Просто…. будет ли это действительно достойно внимания?» — делится режиссер.

Стахелски уточнил: команда не рассматривает вариант приквела. Ни создатели, ни Киану Ривз не заинтересованы в таком развитии сюжета. Продолжение должно стать новой историей с живым Уиком, которая не будет противоречить финалу 4-й части. Она должна быть не связана с Высоким столом.

«Студия очень хочет воплотить это в реальность, я уверен, рано или поздно. Они замечательные, и они попросили нас действительно попробовать, а у нас есть несколько хороших идей, и мы попробуем», — добавил Чад Стахелски.

Итак, реалистичный способ получить пятую часть — создать новую историю для главного персонажа. Но проект может и не сдвинуться с места, если Стахелски и его команда не найдут удовлетворительного сценарного решения.

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Параллельно франшиза «Джон Уик» разрастается. Например, недавно вышел боевик «Балерина» с Аной де Армас, но по правде, оценки которого стали самые низкие для вселенной франшизы. Продолжается разработка анимационного фильма-приквела и сериала «Джон Уик: Под Высоким столом». А также уже вышел мини-сериал «Континенталь».

Источник: IGN